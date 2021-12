CNT : les dessous incongrus d’un acharnement contre Dansa Kourouma (Aimé Stéphane Mansaré)

« LE DECRIPTAGE SYSTEMIQUE ET SYNTHETIQUE DES DESSOUS INCONGRUS D’UN ACHARNEMENT SANS FONDEMENT NI PREUVES AUX MULTIPLES CONTRE UN JEUNE VALEUREUX QUI A TOUJOURS RESPECTE L’ETHIQUE ET LES PRINCIPES UNIVERSELS DE LA SOCIETE CIVILE ».

En faisant passer au crible d’une analyse exhaustive et objective de l’ampleur, les ramifications et les effets de cette longue campagne de désinformation et de discrédit contre le DR DANSA KOUROUMA, j’ai bien pensé non pas à ce cas isolé mais, à ces autres millions de victimes innocentes de la bêtise humaine depuis la nuit des temps.

Sur les motifs de cet acharnement contre le DR DANSA que je connais depuis plus de 20 ans, j’ai enquêté dans les milieux hostiles, j’ai aussi lu des centaines de publications sur la toile et beaucoup m’ont dit spontanément des affirmations qui ressemblent à de simples insinuations sans preuves tangibles. En substance, voici les 10 principaux motifs que j’ai recueillis auprès des communicants interrogés et hostiles à Dr Dansa :

1▪ Un militant dissimulé du RPG qui a défendu les intérêts de ce parti au détriment de l’ UFDG et du FNDC

2▪ Un ethno dissimulé qui ne défend que son ethnie

3▪ Un promoteur actif du 3e mandat.

4▪ Un égoïste

5▪ Un ennemi de la république opposé a l’alternance

6▪ Un corrompu.

7▪ Un activiste de la société civile qui n’a jamais dénoncé

8▪ Un bras caché du PRAC

9▪ Un ennemi des autres plateformes de la SC.

10▪ Un dictateur qui se maintient illégalement à la tète du CNOSCG.

Après plusieurs mois d’enquêtes et d’exercices de triangulation et de vérification des preuves pour asseoir les convictions individuelles et collectives sur ces principaux motifs qui expliqueraient cet acharnement, j’ai été emmené à conclure qu’il n’y a en réalité que des insinuations toutes fabriquées par des personnes tapis dans l’ombre pour des besoins de la cause.

A propos de ces motifs légers invoqués, j’ai simplement exigé que soit brandi des preuves écrites, orales ou imagées ou le DR DANSA fait preuve et confirme ces accusations .

1 ● A-t-il été vu une fois au siège du Rpg ou d’un quelconque parti politique?

2 ● A-t-il une carte de ce parti ?

3 ● A-t il fait une déclaration officielle taxable de militantisme ou de tout ce qu’ on lui reproche?

4 ● Son mandat actuel à la tête du CNOSCG est-il illégal ? En quoi l’est-il ? etc..

Par contre moi j’ai eu à partager avec beaucoup d’entre eux des écrits, vidéos et images de certaines interventions de Dr Dansa où il dénonce avec fougue et aisance les maux du pays assortis de recommandations pertinentes. D’ailleurs, j’ai partagé son intervention devant le président déchu sur l’ampleur des enrichissements illicites avec des propositions concrètes.

En dépit de tout ce qui précède, j’ai compris que le Dr Dansa est plutôt victime de 4 haines:

1- La haine ethnico-politique sans aucun fondement.

2- La haine due à la forte implantation du CNOSCG qui tend cette plateforme incontournable auprès des autorités

3- La haine due à la jalousie par rapport aux compétences et au leadership du jeune qui le place favori pour occuper la fonction de président du CNT.

4- La haine insupportable pour certain ce le voir au premier plan avec les nouvelles autorités etc..

De toute évidence, les guinéens ont un problème entier de tendance à détruire les meilleurs fils pour des problèmes d’egos.

Ainsi, je confirme que de par son intelligence, son leadership national et international, son expérience en matière de gestion d’une transition Dr Dansa serait le meilleur choix pour diriger ce CNT pour l’intérêt du pays, pas celui de certains groupes qui considèrent que tout ce que n’est pas pour eux et contre les autres est mauvais. Le consensus peut ne pas être la meilleure alternative pour un pays !

Qu’ALLAH sauve ce pays !

Aimé Stéphane Mansaré