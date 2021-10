CNT : les membres de la CONAPROS en conclave pour désigner 2 professionnels de la santé devant les représenter

La Coalition Nationale des Professionnels de la Santé (CONAPROS) a tenu une réunion ce lundi 11 octobre 2021 à Matoto. Une réunion de concertation et d’orientation de ces acteurs de la société civile du domaine de la santé dont l’objectif est définir le profil de leurs représentants au sein du CNT.

Selon Dr Kaba Abdoulaye, coordinateur National de la CONAPROS, il s’agit de choisir des personnes intègres, qui seront à l’écoute des professionnels de santé et surtout répondent aux aspirations du système de santé guinéen.

« Aujourd’hui, c’est une réunion de concertation et d’orientation des acteurs de la société civile qui sont dans le domaine de la santé et des acteurs clés du secteur de la santé pour parler un peu des critères de soins des deux personnes qui vont désormais nous gouverner au niveau de toutes les instances de cette transition. Vous savez que les règles sont jeunes, elles sont choisies, l’idée est déjà lancée et nous sommes en train de faire une course contre la montre. Et la Coalition Nationale des professionnels de santé qui fédère toutes les associations qui évoluent dans le secteur de la santé et les associations professionnelles, se voit le droit de faire cette réunion pour qu’ensemble, on cherche à définir les personnes, le profil des personnes surtout qui doivent gouverner le système de santé. Donc, c’était la question parce qu’il y a beaucoup d’organes qui sont liés à la santé. Le premier organe de la transition aujourd’hui c’est le gouvernement, il y a aussi le CNT et il y a d’autres aussi qui sont en gestation, même l’administration publique. Donc il faudrait que conformément à ses objectifs et ses orientations et sa mission qui est la moralisation de la profession, c’est de faire en sorte que les gens qui doivent être choisis au niveau du secteur de la santé, soient des personnes qui sont intègres, qui sont à l’écoute des professionnels de santé et répondent aux aspirations un peu de notre système de santé », a-t-il expliqué.

Parlant des attentes de la CONAPROS, Dr Kaba Abdoulaye dont la structure a activement pris part aux concertations avec le CNRD, souhaite que les professionnels de la santé puissent aussi être représentés dans les instances de décision

« Aujourd’hui, l’attente des professionnels de la santé est beaucoup plus lié à la gouvernance du système. Parce que nous pensons que notre système de santé est en lambeaux. Il faudrait chercher à faire en sorte que le système se réveille. C’est une machine qui est en panne, il faut chercher à activer la machine pour que les choses puissent marcher très rapidement et que dans les futurs décisions qui vont découler au niveau du secteur de la santé, nous soyons des acteurs et non des sujets. Nous voulons que la coalition nationale des professionnels de la santé soit un des acteurs clés du système de la santé. Nous ne voulons plus être des sujets, c’est-à-dire qu’on prenne des décisions sans nous consulter », a-t-il souhaité.

Rappelons que le Conseil national de la transition constitue l’organe législatif de la Guinée en remplacement de l’Assemblée Nationale au cours de la période de transition mise en place par le CNRD à la suite du coup d’Etat du 5 septembre 2021. Il est constitué de 81 membres, représentants des partis politiques, les faitières de la société civile, les centrales syndicales, les organisations patronales, les forces de défense et de sécurité, les organisations de défense des droits de l’homme, les organisations des Guinéens de l’étranger, les organisations des femmes, les organisations des jeunesses, les organisations culturelles, les confessions religieuses, les secteurs informels et les métiers, les organisations paysanness, les sages des régions, les personnes vivants avec des handicaps, les organisations socioprofessionnelles, les chambres consulaires, les organisations de presse, et des personnes sans ressources.

Maciré Camara