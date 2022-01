CNT : recalé, le candidat de la jeunesse de la Moyenne Guinée crie à la trahison et au complot

Comme dans d’autres régions, le candidat de la région de la Moyenne Guinée, qui a été choisi après plusieurs concertations, s’est vu écarté de la liste de ceux qui doivent représenter les jeunes au sein du CNT. Il se dit surpris de cette décision des nouvelles autorités, qu’il accuse d’avoir placé leurs hommes en lieu et place de ceux qui ont été choisis par la jeunesse.

« Je suis à la fois surpris et déçu. Et cela c’est du fait que ce qui a été convenu n’a pas été respecté. La part qui devait revenir à la jeunesse de la Moyenne Guinée lui a été retirée. Vous n’êtes pas sans savoir que ce n’est pas toute personne qui est considérée comme jeune. Il y a des textes qui le définissent clairement. Par exemple, pour être considéré comme jeune, il faut tout d’abord être âgé entre 18 et 35 ans. Maintenant, si nous constatons que la personne qui a été choisie a plus de 35 ans, alors que son âge était l’un des critères de choix qui l’avait empêché au début de déposer sa candidature, ce qui l’a même amené à choisir un autre candidat pour représenter sa structure. Mais à ma grande surprise, moi qui ai remporté la compétition, j’ai été écarté au profit d’une personne d’abord qui a plus de 35 ans et qui n’a pas pris part à la compétition. J’ai été vraiment sidéré. Plus encore celui qui a été choisi faisait partie des témoins qui avaient confirmé ma victoire au compte de la Moyenne Guinée. Donc je dirai que ce qui s’est passé est comme une trahison » fustige Boubacar Diallo.

Poursuivant, notre interlocuteur précise que les 5 jeunes choisis pour représenter la jeunesse sont des collaborateurs directs du ministre Mory Condé.

« On avait l’espoir qu’un vent de changement avait commencé de souffler sur la Guinée, mais le constat est tout autre. Jusqu’à présent, on continue de sélectionner les gens selon leurs relations et autres pour leur confier des postes de responsabilité. Donc nous, comme on n’a pas des relatons de ce genre, ni des bras longs, nous avons été écartés au profit d’autres personnes avec lesquelles, ils collaborent souvent. Si vous regardez la liste des 5 personnes choisies pour représenter les jeunes et pour qui connaît le ministre Mory, vous ne serez pas surpris, puisque ces gens-là se connaissent depuis longtemps », insiste Boubacar Diallo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83