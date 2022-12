CNT : un accord de financement adopté en faveur du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique 

Ce vendredi 2 décembre, le Conseil national de la Transion ( CNT) a tenu sa plénière, à l’hémicycle du palais du peuple. C’était en présence des ministres du Plan, de la Santé et du Budget ainsi que du gouverneur de Conakry et autres. Sur les 81 conseillers inscrits, 65 étaient présents..

Cette plénière était consacrée à l’examen et à l’adoption de l’accord de don et de crédit relatif au deuxième financement additionnel pour le projet de préparation et de riposte à la COVID-19, signé le 05 juillet 2022 entre la République de Guinée et l’Association Internationale pour le Développement (IDA), dont le montant est de 25,43 millions de dollars USD.

La Commission santé, éducation, affaires sociales et culturelles du CNT a annoncé qu’une fois adoptée, cette réalisation permettra d’acquérir :40 ambulances pour les 33 districts sanitaires plus les 5 communes de la ville de Conakry, 438 motos tout terrain pour l’ensemble des 438 centres de santé améliorés du pays; ruraux, le renforcement du Programme national de vaccination à travers l’acquisition de la chaîne de froid et des équipements connexes, le renforcement des capacités techniques du personnel de santé (agents de santé communautaire, les professionnels de santé) en poste dans les zones rurales afin d’améliorer la prestation de services de santé à la base dans les communautés, permettant ainsi de rapprocher les prestataires de soins de qualité des bénéficiaires, tout en respectant l’équité, et en assurant un suivi-supervision sur le terrain, le renforcement du dispositif déconcentré de veille et de riposte (ERARE, EPARE, ECARE, COU- sp, CT-Epi, plateforme Une Seule santé, sites sentinelles de surveillance[…] », a-t-il souligné

Dans le rapport de la même commission, il est indiqué que la péremption des vaccins sera satisfaite par les dispositions ci-dessus :

« l’acquisition de vaccins pouvant assurer une couverture vaccinale, allant de 21,4% (actuellement), à 70%; doses disponibles en vaccin Covid 19 en Guinée: 1 382 880; besoins pour vacciner 70% de la population: I 670 304; manque à gagner pour protéger 70% de la population guinéenne: 10.287.424, l’achat progressif et échelonné de vaccins en fonction des besoins et de l’émergence de nouvelles vagues, réorienter le budget pour le renforcement des capacités techniques du personnel de santé (agents de santé communautaire, les professionnels de santé) en poste dans les zones rurales afin d’améliorer la prestation des services de santé à la base dans les communautés », a-t-il inscrit dans le rapport.

Cette plénière a pris fin par l’adoption de cette loi par la majorité des conseillers nationaux présents.

Christine Finda Kamano

