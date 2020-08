Cocan 2025 : Kassory remplace Titi Camara et Cheik Dem (arrêté)

Dans un arrêté en date du 26 août dont copie a été transmise à Mediaguinee, le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a nommé Djibril Camara, ancienne gloire du football guinéen, et Docteur Djénè Saran Camara, présidente de la Commission anti-dopage du Comité National Olympique et Sport guinéen, membres du comité de pilotage du Comité national d’organisation de la coupe d’Afrique des Nations de football senior 2025 (COCAN 2025). Ils remplacent ainsi Aboubacar Titi Camara, démissionnaire et Cheik Dem, décédé.