COCAN 2025 : le comité échange avec un groupe d’entreprises turques évoluant dans la construction d’infrastructures

Dans le cadre de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, les membres du comité d’organisation de ladite Coupe d’Afrique (COCAN 2025), ont reçu ce mercredi, 18 novembre 2020, un groupe d’entreprises turques « TEKNOBINA GRUP » évoluant dans plusieurs domaines qui concernent le COCAN.

Les échanges ont porté sur un projet de construction des infrastructures notamment, sportives dans notre pays. Une initiative appréciée par le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique.

Selon Sanoussy Bantama Sow, « nous avons rencontré un groupe d’entreprises turques qui évoluent dans plusieurs domaines qui nous concernent. Ils nous sont exposés de quoi ils sont capables et ce qu’ils ont fait dans d’autres pays. Et ce n’est pas la première entreprise, car nous avons rencontré beaucoup d’entreprises. Le comité de pilotage a effectué beaucoup de missions à l’intérieur du pays comme à l’étranger. Nous avons le soutien du Chef de l’Etat et du Gouvernement. Le Chef de l’Etat l’a dit publiquement qu’il dédie son mandat à la jeunesse et il est décidé à réaliser les infrastructures dans l’intérêt supérieur de la jeunesse guinéenne. Ce que les gens ne comprennent pas, le plus souvent pour eux, c’est juste l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Mais si vous soyez les pays comme l’Egypte, le Maroc, Afrique du Sud et d’autres pays organisent à tout moment la CAN en cas de difficultés de la CAF, c’est parce qu’ils ont déjà des infrastructures. »

Poursuivant, il dira que la bataille du président Alpha Condé, c’est de réaliser les infrastructures sportives dans toutes les grandes « villes de la Guinée.

« Donc, c’est vaste projet du chef de l’Etat et vaste projet de développement. C’est pourquoi, je lance un appel à tout le peuple de Guinée de se mobiliser derrière ce projet parce qu’il va dans l’intérêt supérieur de la nation guinéenne… »

Aux dires de Mohamed Keita, représentant du groupe, cette entreprise qui est représenté dans 100 pays au monde a déjà réalisé 13 mille projets aussi à travers le monde.

« Vous-même vous avez été témoin de la projection que nous avons fait. Ce ne sont pas de simples photos, vous avez vu les lieux mêmes des réalisations. Et ce que nous comptons offrir d’abord à la Guinée, nous voulons juste contribuer au développement socio-économique de notre pays. C’est l’objectif visé. Ce groupe à travers Ahmed Boulerdem a mobilisé des fonds sur la scène internationale. Nous ne venons pas seulement pour dire travailler et prendre l’argent pour partir, non. Cette fois-ci nous voulons renverser la tendance. Quand nous réaliserons un stade, c’est vrai qu’il sera payé. Mais nous investirons encore cet argent en Guinée pour pouvoir développer davantage le pays. Ce n’est pas un projet de stade seulement qui nous a fait venir. Nous voulons contribuer au développement du pays en matière d’infrastructures. »

Youssouf Keita