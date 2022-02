COCAN 2025 : le ministre Lansana Béa Diallo lance les travaux de terrassement des infrastructures, à Kindia

Le ministre des Sports et de la Jeunesse en compagnie de son homologue de la Santé et de l’Hygiène publique et des autorités de Kindia a procédé ce mercredi au lancement des travaux de terrassement des sites devant abriter la Coupe d’Afrique des Nations prévue en Guinée en 2025. Cette cérémonie s’est déroulée sur le site de Kaliakhory, dans la sous préfecture de Damakania, en présence de plusieurs autorités et citoyens de la localité.

C’est pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations en 2025 que le ministre continu à lancer les travaux de terrassement des sites devant abriter cette joute africaine sur le territoire guinée. A l’image des autres régions du pays, les travaux de terrassement des sites de la cité des agrumes ont été lancés. Pour Lansana Béa Diallo, c’est de montrer au monde entier que la Guinée peut sans doute accueillir la CAN 2025.

« On n’est à Kindia effectivement, avec le ministre de la santé, on a lancé les travaux de terrassement qui est un enjeu colossal. On veut montrer au monde entier qu’on va aller vers l’objectif qu’on s’est fixé, 2025, COCAN 2025. »

Ce programme va embraser d’autres projets dont entre autres : les infrastructures sportives, les stades de compétitions et surtout des infrastructures connexes (les routes, les hôtels, les hôpitaux…). A Kindia plusieurs activités sont prévues pour accueillir cette messe continentale a expliqué Siaka Sylla, architecte, urbaniste à l’administration du contrôle des projets.

« Aujourd’hui, c’est le plus grand projet de développement de la Guinée pendant ces 10 ans. Kindia aura l’opportunité d’abriter un stade compétition de 20.000 places avec un terrain d’entrainement de 1000 places. Il aura des villages camps, il aura 72 villas qui vont contenir ces villages camps de F3 et de F5 à coté de ça, des terrains d’entrainement de 1000 places qui seront construits. Le stade Fodé Fissa également sera reconstruit. Donc pour la zone spéciale de Kindia, il y’a eu le site Mokè Boungni dans la sous préfecture de Friguiagbé qui va recevoir un stade de compétition de 20.000 places avec un terrain d’entrainement. Il y’a aussi le site de Samoréya, qui recevra un village camp de 36 villas et accompagner aussi de deux terrains d’entrainements. Egalement, il y a le ce site de Kaliakhory qui recevra également un village camp de 36 villas et aussi un terrain d’entrainement de 1000 places», explique-t-il.

Sur l’ensemble du territoire guinéen, six (6) sites sont retenus pour abriter la Coupe d’Afrique des Nations 2025 à savoir Boké, Kindia, Labé, Kankan, N’Zérékoré et la capitale Conakry.

Aboubacar Dramé, correspondant à regional à Kindia

