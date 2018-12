Code civil adopté : le président de la Cour constitutionnelle va-t-il défier le chef de l’Etat ?

Ce sera son tout premier test. Mohamed Lamine Bangoura, président de la Cour constitutionnelle fera très prochainement face à un refus majeur du chef de l’Etat de promulguer le code civil -qui autorise la polygamie-, adopté la semaine dernière à l’assemblée nationale. Ce dernier, au mois de mai dernier, avait annoncé au palais Sékhoutouréya qu’il n’apposera pas sa signature sur un document qui valide la polygamie parce que, dit-il, ce qui a été refusé en 1960 [en parlant de la polygamie], ce n’est pas en 2018 que cela sera validé.

Alors qu’un éminent juriste soutient qu’Alpha Condé a seulement dix jours pour promulguer le nouveau code civil s’il n’a pas d’objection à faire.

“Quand une loi est adoptée, le président de la République dispose de 10 jours pour la promulguer. Mais les 10 jours ne commencent à être comptabilisés que 8 jours après réception à son niveau. Ce qui fait en tout et pour tout 18 jours, s’il est d’accord. Il peut ne pas être d’accord avec certaines parties, il va ramener à l’Assemblée nationale pour une seconde lecture. Cette demande de relecture ne peut être refusée, elle doit même être prioritaire. Mais s’il ne fait pas cette remarque-là pour ramener en seconde lecture et qu’il dise non je refuse simplement de faire alors qu’il n’a pas fait savoir à l’assemblée les points du reproche, là la Cour constitutionnelle peut intervenir en ce moment pour demander à ce que ladite loi soit publiée au journal officiel en application des articles 78 et 81 de la Constitution [du 7 mai 2010]”, confie le juriste Mohamed Camara.

Les prochains jours pourraient être donc agités entre l’Exécutif et le judiciaire si le président Alpha Condé mettait à exécution sa menace de ne pas promulguer le code civil révisé.

Noumoukè S.