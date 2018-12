Alpha Condé va-t-il promulguer un code civil dont le contenu n’est pas connu de tous?

La loi c’est pour le peuple. L’adoption hier du code civil révisé pose déjà problème. Les députés l’ont avalisé sans se soucier si le peuple a connaissance de son contenu. Tout le monde se focalise sur la polygamie et la monogamie alors qu’il y a plus complexe dedans. On peut parler entre autres d’actes de l’état civil, de nationalité, de la jouissance des droits civils, de mariage, de la filiation, de régimes matrimoniaux, de successions. Les points à discuter sont nombreux. Un député normal doit avoir pour souci premier les électeurs. Mais ce code civil voté par 37 députés présents sur 114 n’est pas connu du public. Il doit être vulgarisé. Les gouvernants doivent l’expliquer aux gouvernés. Car au finish ce sont eux qui supporteront le fardeau des lois souvent calquées sur l’étranger et qui ne répondent pas à nos us et traditions. C’est pourquoi Alpha Condé ne doit pas promulguer de sitôt ce code civil. Le peuple a droit de savoir…

Focus de Mediaguinee