CODECC : la structure ‘’l’Action Forestière pour la Continuité’’ lancée

Ce jeudi, 16 juillet 2020, le siège de la Coalition Démocratique pour le Changement dans la Continuité (CODECC) sis dans la commune de Kaloum, a abrité la cérémonie de lancement de la structure ‘’l’Action Forestière pour la Continuité’’.

L’objectif était pour les membres d’annoncer leur adhésion à l’idée de continuité du RPG Arc-en-ciel au pouvoir, et de signer la charte de la CODECC. Dans son discours, WOIGO Béavogui, porte-parole de la structure, a rappelé les missions de son organisation.

« Ce mouvement de soutien à la mouvance présidentielle a pour mission : la mise en œuvre de tous les mécanismes légaux pouvant attribuer à la continuité du RPG-Arc-en-ciel au pouvoir d’une part, promouvoir la paix et la quiétude sociale en région forestière d’autre part. En se fondant sur les progrès réalisés dans le secteur socio-économique de notre pays, nous pouvons dire sans se tromper que le bilan du RPG Arc-en-ciel est globalement appréciable. C’est pourquoi, nous sollicitons très humblement auprès du peuple de Guinée en général et celui de la région forestière en particulier, de toutes les sensibilités, d’être patients, tolérants, mais aussi reconnaissants à l’endroit du chef de l’Etat le professeur Alpha Condé », a-t-il dit.

Poursuivant, il a mentionné : « A cet effet, l’Action Forestière pour la Continuité demande au bureau national du Rpg-arc-en-ciel, aux militants et sympathisants et à la CODECC, de bien vouloir la soutenir et l’accompagner dans l’accomplissement de cette noble et exaltante tâche », a-t-il lancé.

Recevant ces jeunes de la Guinée Forestière, la porte-parole du RPG Arc-en-ciel, Domani Doré a dit la disponibilité de toutes les structures de son parti aux nouveaux adhérents. Soulignant ainsi le choix du président Alpha Condé pour porter le flambeau du RPG à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain.

« Nous sommes heureux de constater que vous avez en partage cette responsabilité que nous portons chaque jour vers les Guinéens. Au nom de mon cabinet, de la jeunesse CODECC et des responsables, j’aimerai vous dire que nous sommes heureux et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette grande dynamique qui permettra à la région forestière, au même titre que tous les régions, de se rendre compte que le président de la République n’est là que pour œuvrer dans le cadre du développement global et durable. En ce qui nous concerne, nous ne pourrons que vous rassurez de notre disponibilité à user de cette organisation pour que la paix règne en région forestière et dans tout le pays. En ce qui nous concerne au niveau du RPG Arc-en-ciel, nous sommes dans la logique de la continuité. Parce que le projet de société qui a démarré depuis 2010, a rassuré les guinéens que ‘’oui’’ lorsqu’on décide de faire du développement un créneau, ça se réalise grâce à notre champion bâtisseur le professeur Alpha Condé », martèle la députée.

Cette cérémonie s’est soldée par la signature d’adhésion des membres de ‘’l’Action Forestière pour la Continuité’’ à la CODECC.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57