Col. Abdoulaye Chérif Diaby à la barre : « je n’ai aucun doute par rapport à l’honnêteté de M. Koutoubou Sano »

Au cours de l’interrogatoire du pool d’avocats de la défense, l’ancien ministre de la Santé le colonel Abdoulaye Chérif Diaby a répondu à la question relative à la moralité et la sérénité des membres de la fameuse commission de restitution des corps des victimes du massacre de 28 septembre 2009 en particulier le président de ladite commission, Professeur Koutoubou Sano.



« Est-ce que vous doutez de l’honnêteté et de la sincérité de Monsieur Sano, qui a travaillé avec le Président Moussa Dadis, le Président Sekouba Konaté et le Président Alpha Condé? », lui demande l’avocat Me Jocamey Haba. « Pas du tout. Je ne doute pas parce que je n’ai jamais entendu sa fausseté » ainsi les membres de la commission notamment Elhadj Mamadou Salihou Camara, grand Imam de la mosquée Fayçal, Monseigneur Vincent Koulibaly, l’archevêque de Conakry, répond-il.

Plus loin, il a assuré que Monsieur Sano et les deux dignitaires religieiux du pays n’accepteront jamais d’être manipulés par le Président Moussa Dadis Camara.

Mayi