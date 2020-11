Col. Barry à la barre : “Balla Samoura ne peut pas me commander. Je suis plus diplômé que lui”

Qu’est-ce qu’il ne va pas réellement entre le colonel Mamadou Alpha Barry, ex-porte-parole de la gendarmerie nationale et le commandant de la gendarmerie de la région de Conakry, Colonel Balla Samoura? Le malheur du premier vient-il du second ? En tout cas, lors de l’ouverture de son procès mercredi, 14 octobre dernier au tribunal militaire, le responsable des opérations de la gendarmerie de Dixinn, colonel Barry, poursuivi pour vol par un opérateur économique, n’a pas fait de cadeau au commandant Samoura.

A la barre, le colonel Barry qui a confié n’avoir jamais volé. Mais, avoir plutôt pris ce qui lui ‘’revenait de droit’’

‘’Balla et moi, on a failli se prendre devant le général [Ibrahima] Baldé (Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale/Directeur de la justice militaire) quand il a dit que j’ai volé l’argent”, informe-t-il.

Moi, je suis colonel, le commandant de la région est colonel, le commandant des groupements est Colonel. C’est pourquoi le jour où le procureur militaire était là, je l’ai crié dessus. Vous savez pourquoi ? Il m’a dit que tu n’es qu’un complément d’effectif, tu ne peux rien faire à Dixinn sans que tes chefs ne soient au courant. Balla Samoura peut me commander ? J’ai des diplômes qu’il n’a pas. Mamady Diallo peut me commander ? J’ai des diplômes qu’il n’a pas dans cette gendarmerie. C’est l’école de guerre qui me reste pour que je sois au même niveau que le général Baldé. J’ai tous mes diplômes”, martèle-t-il.

Par ailleurs de mentionner que Balla Samoura et Cie ont cru que le général Baldé m’a envoyé là-bas (gendarmerie de Dixinn) comme officier des opérations pour mener des investigations et venir lui rendre compte. Je ne suis pas un lâche. Quand il y a des manifestations avec mon galon de colonel, on me prend comme chauffeur pour aller sur le terrain. Vous croyez ça normal en tant qu’un officier sortant d’école ? Personne ne peut m’apprendre ce que je suis en train de dire, je suis un officier aguerri. J’ai fait les plus grandes écoles du monde entier, aujourd’hui c’est la gendarmerie qui me trimballe. J’accepte “.

A Rappeler que le Colonel Mamadou Alpha Barry est devant le tribunal suite à une plainte d’un commerçant du nom Ibrahima Diallo, qui l’accuse de lui avoir volé plusieurs millions de francs guinéens.

Elisa Camara

