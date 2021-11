Col. Doumbouya au ministre de la Justice : « pensez à nos morts, à Kèlèfa Sall… »

Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a effectué une visite inopinée jeudi, 11 novembre, dans quatre départements ministériels, dont celui de la Justice et des droits de l’Homme. L’objectif des visites était de s’imprégner du déroulement du travail dans lesdits départements et les besoins auxquels ils sont confrontés

La nouvelle ministre de la justice, Fatoumata Yarie Soumah, a, après avoir exposé les besoins de son département, remercié humblement le président pour la visite inattendue.

« Cette visite inopinée marque tout son soutien pour la justice. Cela conforte aussi les propos qu’il a tenus depuis le départ. Il suit toujours sa trajectoire. Donc nous le remercions et nous comptons énormément sur son soutien », a indiqué Fatoumata Yarie Soumah.

Prenant la parole, le président de la transition a réitéré une nouvelle fois son engagement pour faire de l’appareil judiciaire la boussole avant d’inviter la ministre à travailler en toute quiétude.

« Je viens ce matin pour réitérer à Madame la ministre tout mon soutien et mon engagement pour qu’elle puisse faire son travail de ministre de la justice en toute quiétude…», a déclaré le président de la transition.

Et d’ajouter : « Elle a demandé aussi un point pour savoir tout ce qu’elle a besoin pour la permettre de travailler correctement et dignement, à savoir: les infrastructures qu’il nous faut pour nos tribunaux, qui pour nous est l’image de notre nation et notre pays. Donc encore une fois, Madame la ministre, vous avez mon soutien total. Je compte sur vous pour que cette fois-ci, il y ait la justice dans notre pays, vous avez mon soutien total. Et en pensant aussi souvent à tous ceux qui sont morts dans la quête de la justice, par exemple M. Kélefa Sall [ancien président de la Cour constitutionnelle qui a le premier alerté le président Alpha Condé sur les méfaits d’un mandat de trop, forcé à partir] chaque fois que vous décidez, pensez vraiment à tous ceux qui sont partis et qui pensaient vraiment faire la justice dans notre pays », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry

