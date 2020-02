Coléah : Famourou Kourouma, DG de l’ONAP organise un concert de soutien aux candidats du RPG avec Petit Kandia en guest star

En prélude à un concert de soutien aux candidats du RPG arc-en-ciel pour le double scrutin du 1er mars prochain, le Réseau des Jeunes Leaders de Coléah, parrainé par le directeur Général de l’Office National des Pétroles (ONAP), a organisé jeudi 20 février au stade de Coléah un meeting géant.

Le but est de soutenir les candidats du RPG arc-en-ciel aux élections législatives. Selon Famourou Kourouma, rien ne l’empêchera de soutenir Minkaïlou Conté, le candidat uninominal du RPG arc-en-ciel à Matam

« Minkaïlou est un jeune guinéen, il est originaire de Matam et moi aussi je suis originaire de Coléah. Donc, nous appartenons tous à la même commune de Matam, donc rien ne m’empêchera de le soutenir. Je sais qu’il a un programme bien détaillé, il pourra défendre les intérêts de Matam à l’Assemblée nationale. Je soutiendrai autant que possible tous les candidats du RPG parce que si nous sommes là aujourd’hui encore c’est grâce à ce parti au pouvoir. Je remercie aussi particulièrement le professeur Alpha Condé pour la confiance qu’il m’a portée à ce poste », a-t-il témoigné.

Après avoir fait ses preuves en tant que chef du quartier Matam dans la commune de Matam en 2013, Minkaïlou Sékou Conté promet d’œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie de la population

« C’est un sentiment de satisfaction et de grande fierté. Voir aujourd’hui la population de Coléah, de la commune de Matam dans son entièreté, ça me donne de la joie puisque je sais qu’avec cette population je suis d’avance à l’hémicycle. Ma stratégie c’est la sensibilisation, aller vers les populations, s’il faut faire à domicile. C‘est ce que j’ai fait depuis que j’ai été élu candidat à l’uninominal suite aux primaires organisées par le parti. Un député n’a pas pour vocation de faire le travail de l’exécutif. Nous sommes élus par le peuple pour défendre le peuple à l’hémicycle et au retour on lui fait le compte-rendu de ce qui se passe. Nous allons œuvrer pour que ces réalités qui vont dans le sens de l’amélioration des conditions de vie de la population s’améliorent, c’est ça notre travail. Je fus nommé chef de quartier en 2013. J’ai fait ce que je crois mes preuves dans le quartier. Je suis né à Matam et j’ai grandi à Matam. J’ai le devoir impérieux de donner un peu de ce que j’ai à la commune de Matam, à la population de Matam et en général à la Guinée », a affirmé Minkaïlou, ajoutant qu’il fera son maximum pour rallier le quartier Bonfi à Lansébounyi.

Maciré Camara