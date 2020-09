Collecte de fonds pour la construction d’une toilette et d’un forage

Kindia est une ville de la République de Guinée située à 135 km de la capitale Conakry. Cette ville abrite l’association kanianaise pour la solidarité et le développement durable (AKSDD. L’association kanianaise pour la solidarité et le développement durable est une association qui a pour objectifs:

– Faire des actions citoyennes dans le cadre scolastique, culturel et environnemental.

-Renforcer les capacités des acteurs locaux

renforcer les liens d’amitié et de fraternité entre les fils et filles de Kindia.



Au compte de l’association Kanianaise pour la solidarité et le développement durable, nous sollicitons votre aide pour la construction des toilettes publiques et un forage dans le grand marché de Kindia.

Dans le marché de Kindia, les commerçants et commerçants souffrent pour satisfaire leur besoin biologique avec tous les problèmes de santé qui s’en suit à cause de l’insalubrité. La seule toilette qui existe est dans un état piteux. C’est ce qui pousse d’ailleurs certaines femmes à utiliser des bidons pour faire leur besoin. Cette situation nous a alerté sur la nécessité de la construction d’une toilette publique et d’un forage. Ce projet sera d’un grand apport pour la population de Kindia.

Nous comptons faire le fourrage à côté pour faciliter le nettoyage, tout en aidant les femmes car elles restent les plus exposées aux infections si les toilettes sont impropres.

Ceux qui vivent en Guinée peuvent faire un dépôt d’argent orange sur le 621534342.

Merci d’avance !

Pour plus d’infos, cliquez ici pour accéder à la page de gofundme.com