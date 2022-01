Collège Saïfoulaye-Diallo de Gbessia : les élèves dans la rue pour demander le départ de leur principal

Les élèves du collège Saïfoulaye Diallo de Gbessia étaient dans la rue ce mercredi 5 janvier 2022, pour demander le départ du principal de l’école, la baisse des frais de l’APEAE, la construction des latrines, le retour des professeurs qui ont été changés. De Gbessia, il se sont rendus à la mairie de Matoto où ils ont été calmés par le maire. Ces élèves couraient, marchaient et scandaient des mots contre le principal qu’ils accusent de tous les maux. Sans écouter, chacun prenait la parole pour donner sa version des faits.

« Les professeurs qui sont au collège Saïfoulaye Diallo prennent l’argent des élèves seulement. On n’étudie pas. On nous dit de payer 350 mille comme si c’est une école privée. Et pourtant nous sommes au public. Ils nous disent que c’est des frais d’installation. Et à l’ouverture, on avait payé 180 mille comme frais d’inscription. Comme les élèves ont dit qu’ils n’ont pas ça, ils ont vidé tout le monde. On vient à l’école, on s’assoit sans professeur. »

Un autre d’ajouter ceci: « Il y a un principal du nom de monsieur Sanoh Morlaye, quand quelqu’un vient pour s’inscrire, il te demande d’abord 200 mille pour les frais d’inscription. Et puis ils ne font que changer les professeurs sans cause. Ils les remplacent par des professeurs qui n’ont pas l’art d’enseigner dans notre classe. Et ça c’est la classe de 10ème, on ne peut pas subir ça. Au moins s’ils envoyaient des professeurs qui savent enseigner, on allait suivre. IIs nous envoient des professeurs qui sont venus de nulle part, ils n’ont même pas eu leur baccalauréat. C’est à cause de cette injustice que nous sommes là. On veut qu’on change le principal de l’école. Puisque les professeurs aussi ont été changés, on va le changer, on ira jusqu’à la DCE. L’année passée, avec plus de 500 élèves candidats, 34 seulement ont eu la moyenne. Est-ce que ça c’est bon? Imaginez, 6%. ».

Selon un élève de la 7ème année, les encadreurs de l’établissement auraient appelé les policiers pour intervenir et il y aurait eu des blessés du côté des élèves.

« Les policiers sont venus, ils ont pris les cailloux, ils nous ont cognés. Nous avons couru, certains de nos amis sont blessés. Il y a eu beaucoup de blessés. Nous sommes partis à la direction pour dire que les professeurs ne viennent pas, ils ne donnent pas normalement les cours, sauf parler au téléphone. Nous sommes assis en classe sauf faire de la pagaille seulement. Ils ont appelé les policiers, les policiers sont venus, ils nous ont cognés nous aussi on les a cognés.

A la mairie de Matoto où les élèves se sont dirigés, le maire les a d’abord remerciés. Pour lui, c’est une première que les élèves se lèvent sans casser sans barrer les routes, se diriger vers la cour commune pour venir exprimer leurs problèmes, leurs inquiétudes, leurs soucis avant de les calmer.

« Je pense que vous venez de donner une grande leçon. En tant que collégiens, vous donnez une très bonne instruction à l’ensemble du système scolaire de la Guinée. Et comme l’a dit le Colonel on ne peut jamais trouver solution à un problème, sans qu’on ne discute. C’est pourquoi nous vous demandons, une ou deux personnes de nous expliquer le problème ou les problèmes qui vous assaillent. Vous nous expliquez pour qu’ensemble nous puissions trouver solution au problème. Mais dans le calme, dans la discipline comme vous l’avez montré depuis le matin. Je vous demande de la retenue, vous avez bien fait et je veux que ça se termine bien. Nous sommes là pour vous, nous sommes vos instruments. »

Au moment où nous quittions les lieux, un consensus avait été trouvé et les élèves aussi avaient quitté puisque le maire leur a promis qu’il se rendrait dans l’établissement demain à 8 heures.

Christine Finda Kamano