Collez la paix à l’ambassadeur Amara Camara ! (Par Saliou Diallo)

🔴Par Mamadou Saliou Diallo🔴 » Le chien aboie. La caravane passe ». Celle de Amara Camara passe et passera toujours. Connu pour son réalisme, son pragmatisme, sa gestion de la chose publique dans la plus grande transparence, dans la règle de l’art, l’ancien ambassadeur de la République de Guinéeest plus que jamais dans le viseur d’individus tapis dans l’ombre.

N’ayant aucun intérêt à voir notre pays sortir la tête de l’eau, aller de l’avant.

Dans les colonnes d’un « site d’informations« , inconnu du grand public, pas du tout professionnel et crédible, l’ancien patron du 51 rue de la Faisanderie fait l’objet d’un » article » qui laisse à désirer. Intitulé » Ambassade de Guinée à Paris: Amara Camara, chassé comme son mentor? » , ce torchon fait de contrevérités, de mensonges aussi grossiers les uns que les autres, ne fait ni chaud ni froid au frère cadet de l’ancien chef de la diplomatie guinéenne, l’écrivain, Lamine Camara.

Contrairement aux ragots, aux commérages malveillants, publiés dans les colonnes de ce fameux » journal en ligne », les travailleurs de l’ambassade, honnêtes, bosseurs et professionnels n’ont jamais eu de relations difficiles avec Amara Camara, actuel membre du Comité Exécutif de l’ UNESCO, un homme pétri de valeur. Seuls les médiocres, jadis habitués à piller les caisses de l’ Ambassade, en veulent, à tort, avec animosité, au natif de Kankan. L’un des rares ambassadeurs à faire l’unanimité au sein de la communauté guinéenne de France.

Dans le souci de mettre la barre sur le T et les points sur les i, rétablir la vérité, sans perdre le temps dans des débats de caniveau, nous proposons, à l’opinion, le vrai bilan de Amara Camara au 51 Ruede la Faisanderie, dans le très huppé 16e arrondissement de Paris.– Rénovation et réaménagement des locaux;- Rétablissement de la confiance entre la communauté et l’ambassade;- Numérisation et sécurisation des documents consulaires. Possibilité de faire toutes les démarches en ligne pour éviter le déplacement de nos compatriotes des provinces à Paris.-Rénovation, sécurisation et réaménagements des locaux de l’ambassade et de la résidence. (Télésurveillance en présence d’agents de sécurité).- Dotation de l’ensemble du personnel en équipements, en matériel informatique et bureautique.- Indexation du salaire du personnel local au SMIG Français.- Déclaration du personnel local à L’URSAAFF.Paiement régulier du salaire local. Promotion de la formation continue du personnel (Anglais, Informatique)- Amélioration de l’environnement de travail.- Facilité d’obtention des documents de voyage (Passeport Guinéen) –Préservation et projet de mise en valeur du terrain Léon DEULOMME Paris 15eme.- Deux mandats de 4 ans au conseil Exécutif de l’Unesco.- Présidence du comité Spécial du Conseil Exécutif. Membre du Conseil Exécutif.- Membre de plusieurs Comités Intergouvernementaux dans les domaines d’activités de l’organisation.- Présidence de la huitième session de L’Assemblée Générale des Etats – Parties à la Convention de 2003 sur la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel.

Nommé aux commandes du 51 Rue de la Faisanderie, courant mars 2011, le natif de Kankan a parlé très peu et beaucoup agi. A l’anglo-saxonne, dans le bon sens.

Homme d’action devant l’éternel, Amara Camara a prouvé, qu’avec le sérieux, il est possible de faire avancer la Guinée, dans la dignité. Sans la moindre aide de l’extérieur. Quitte à s’attirer les foudres des ennemis de la république, hostiles à tout changement positif en Guinée.

Furieux de voir Amara Camara, qui s’est battu, il faut le dire, contre vents et marées pour faire rayonner la Guinée sur le Vieux Continent, jouir de la reconnaissance, de la gratitude des Guinéens de l’ Hexagone, de tous les horizons et de tous les bords politiques. Nous y reviendrons !

Mamadou Saliou Diallo