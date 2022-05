Colloque international à Boké : Nènè Moussa Maléya Camara parle du FODEL et de l’ANAFIC

La 1ère édition du Colloque International en Mines et Société organisé à Boké par l’institut supérieur des mines et Géologie de Boké sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation aura été un succès à cause de la participation d’éminents panelistes de la Guinée et ceux de la sous région Ouest africaine.

A ce rendez-vous, l’auteur du livre « LA GUINÉE EST UNE FAMILLE », Nènè Moussa Maléya Camara parle du FODEL dont la mise en œuvre date de 2019. FODEL est considéré comme le prix de la paix pour améliorer la vie des communautés.

Selon Nènè Moussa camara, le FODEL qui représente les 0,5% des chiffres d’affaires des sociétés minières, a pour objectif de financer des projets relevant du développement des infrastructures et des équipements de base, développer les services sociaux de base et améliorer le cadre de vie des populations riveraines, promouvoir l’emploi local, développer l’économie locale, réaliser les projets d’intercommunalité, développer le capital humain.

Dans un langage clair et franc, le doyen du secteur minier guinéen a aussi expliqué la clé de répartition du FODEL pour faire bénéficier tout le monde.

Le FODEL et l’Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC) contribuent à l’amélioration de la gouvernance locale.

Selon lui, en matière de gestion de ces deux fonds (FODEL et ANAFIC), souligne-t-il, la Guinée est en avance. Il invite les bénéficiaires de ces fonds à l’utilisation rationnelle pour améliorer leur cadre de vie.

Sa communication a permis d’éclairer la lanterne des participants au Colloque International en Mines et Société.

Mamadouba Camara