Colonel Amara Camara à propos de l’absence prolongée de Cellou Dalein: « la Guinée c’est chez lui… Il peut rentrer »

Depuis quelques moments, le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo est absent de la Guinée pour des raisons peu connues sy grand public. Et des rumeurs indiquent qu’il serait dans le viseur de la justice ou du CNRD qui lui reprocherait plein de choses.

En conférence de presse jeudi, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, par ailleurs porte-parole de la Présidence Colonel Amara Camara a dit qu’il ne peut pas confirmer « ces allégations ».

« Ce que je peux dire vous dire avec certitude, c’est qu’il y a quelques mois en Guinée, le président Cellou Dalein Diallo était privé de certaines libertés dont la liberté de sortir du pays. L’arrivée du CNRD a rendu cela facile. Il peut partir de la Guinée et rentrer en Guinée, c’est chez lui et c’est la terre de ses ancêtres. Ce dont vous parlez, c’est vous qui me l’apprenez. Ces allégations, je ne peux pas les confirmer », a-t-il martelé sur la question.

Youssouf Keita