Colonel Amara Camara à Bamako : « la Guinée et le Mali se sont engagés de faire beaucoup de choses ensemble »

Le colonel Amara Camara, le ministre secrétaire général de la présidence de la République conduit depuis vendredi une forte délégation guinéenne à Bamako. Se confiant à la presse, il a indiqué que la Guinée et le Mali se sont engagés dans une dynamique de faire beaucoup de choses ensemble.

« Les travaux porteront sur les sujets divers d’intérêts nationaux. Mais ce n’est pas une première. La Guinée et le Mali se sont engagés dans une dynamique de faire beaucoup de choses ensemble. C’est pour cela nous sommes là aujourd’hui. Hier, seulement il y avait une délégation malienne en Guinée. C’est devenu de la routine. Et, nous voulons continuer à mettre en place ce canal de communication et de travail dans l’intérêt de nos deux Etats. Les deux chefs d’Etat se connaissent, ils s’admirent, et ils ont la même vision. Et, nous sommes également dans la même situation. Ce que vous devrez bien comprendre c’est qu’il y a forcément matière à échanger et à garder des contacts, et s’accompagner dans les deux transitions. La durée de notre séjour dépendra de la nature et de l’évolution des travaux pour lesquels nous sommes venus. Nous ne sommes pas pressés de retourner puisque le plus important c’est de parvenir à des grands résultats. Nos attentes, c’est le bien-être de nos populations. Nos attentes c’est la sortie honorable de nos deux Etats dans les périodes de transition que nous vivons », a déclaré le colonel Amara Camara au micro de l’ORTM1.

Elisa Camara