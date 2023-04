Colonel Amara Camara à Labé : ‘’on ne sait quand, mais vous aurez le courant’’

” Le chef de l’Etat, il est juste derrière nous, il a envoyé ses ministres, ses conseillers, le haut commandant de la gendarmerie, et toute l’administration locale, pour venir vous dire bonjour, et bonne fête. Que Dieu fasse que les prières que vous avez effectuées, le jeûne que vous avez effectué nous donnent ça en sentiment. Le chef de l’Etat, quand il a rencontré les sages, il a passé le messager de condoléance suite au décès d’El hadj Sans loi, également du deuxième imam de la grande mosquée. Mes condoléance à chacun de vous, en venant également à Labé, ici le chef de l’Etat, a mis l’occasion à profit non seulement pour venir prier avec les populations de Labé, mais également pour s’imprégner de la situation de l’évolution des travaux qu’il a ordonnés pour la population de la région de Labé, en général. Tout ce message là c’est pour vous la jeunesse, l’avenir c’est vous’, a déclaré le colonel Amara Camara, avant d’être interrompu par les cris qui réclamaient du courant électrique. Le porte-parole de la présidence a dit ceci: “Il n’y a pas de courant à Labé ? Le message a été porté par les sages comme Elhadj Badrou (premier imam de Labé ndlr) quand il a parlé au président tout à l’heure, il a porté a l’attention du chef de l’Etat toutes les préoccupations de la population. Vos préoccupations ont été entendues, des solutions idoines seront trouvées, ça demande du temps, de la compréhension, et de la patience. Tout ce qui sera fait, ça sera au profit de la jeunesse. Donc soyez là pour suivre les travaux, les travaux vont se réaliser. Le CNRD et son président, nous ne sommes pas un gouvernement de promesse. Vos messages ont été bien entendus, on ne vous dira pas que demain vous aurez le courant ou après demain, ça sera vous mentir, mais vous aurez le courant. On vous souhaite bonne fête, et bon courage que Dieu nous garde. Vive la paix, vive la Guinée”, a indiqué le colonel Amamra Camara.

Tidiane Diallo