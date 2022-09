Colonel Amara Camara : « ce qui a marché jusque-là, c’est la dépersonnalisation de l’Etat… »

Lors de la conférence de presse animée conjointement ce mardi 6 septembre par le ministre secrétaire général à la présidence et porte-parole de la Présidence de la République, et le ministre des Postes et Télécommunications et de l’Economie Numérique par ailleurs porte-parole du gouvernement de la transition, plusieurs questions se rapportant à la transition dont les actions posées par le CNRD pendant les 12 derniers mois sont revenues dans les débats.

Selon Colonel Amara Camara, le porte-parole de la Présidence de la République, depuis le début de cette transition en cours, plusieurs choses ont marché et dont les résultats sont perceptibles.

« Ce qui a marché jusque-là, c’est la dépersonnalisation de l’Etat (…) Également le népotisme et la corruption sont en train d’être combattus en Guinée. La justice est en train d’être forte en Guinée, le vivre ensemble aussi est en train d’être une réalité en Guinée. La dépénalisation de l’administration publique est en train d’être une réalité en Guinée. C’était le combat du CNRD le 5 septembre et les résultats clairs sont perceptibles aujourd’hui sur le terrain même si entre parenthèses, on voudrait réduire tout à la politique alors qu’en Guinée, il y a beaucoup d’autres choses pour lesquelles nous pouvons nous appesantir et donner un impact réel. Le plus important aujourd’hui, c’est le bien être de notre population… »

Mamadou Yaya Barry