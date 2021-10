Colonel Amara Camara : “je reste très engagé et très déterminé”

Le tout nouveau ministre secrétaire général de la Présidence de la République colonel Amara Camara a indiqué qu’il reste très engagé et très déterminé pour mener à bien sa mission. Réaction…

«Je veux à ces instants rendre grâce à Dieu, pour la santé et également remercier le président Colonel Mamadi Doumbouya pour sa confiance pour appartenir à l’équipe de filles et de fils du pays qui vont mener cette mission de transition. Je reste très engagé et très déterminé à mettre toute ma volonté et mon énergie à l’aider pour combler les aspirations légitimes du peuple de Guinée», dit le colonel dans une courte vidéo.