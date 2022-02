Colonel Amara Camara s’engage : « le CNRD ne sera pas une entrave au travail des journalistes » en Guinée

Lors de la remise officielle mardi de la clé de la nouvelle Maison de la presse, le ministre secretaire général de la Présidence colonel Amara Camara a assuré que le CNRD ne sera pas une entrave au travail des journalistes en République Guinée.

C’était en présence de la minustre de l’Information et de la Communication Rose Pola Pricemou, de Boubacar Yacine Diallo, président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD), du président du Conseil d’Administration (CA) Amadou Tham Camara des responsables des différentes associations de presse et de nombreux journalistes mobilisés pour la circonstance.

Dans son discours, Colonel Amara Camara est revenu sur les grands chantiers de la transition que sont entre autres la récupération des biens de l’État, la moralisation de la vie publique, la réduction du train de vie de l’Etat.

« Depuis quelques semaines, il a été lancé la récupération des domaines de l’Etat,. Dans ce sens, le CNRD a mené des actions sur le terrain. Ce bâtiment qui nous abrite cet après-midi fait partie des actions menées sur le terrain. Ce bâtiment et les terres sur lesquelles ce bâtiment a poussé appartient effectivement à l’État […] Le président me charge ce soir de vous dire que cette maison est désormais la vôtre, c’est la maison de la Presse Guinéenne, je vous demande humblement d’en faire un très bon usage. Je vous demande de travailler dans cette maison conformément à l’éthique et aux principes de votre métier. Je vous demande de travailler dans la plus grande responsabilité. Le CNRD ne sera pas une entrave au travail des journalistes dans ce pays », promet-il.

Mamadou Yaya Barry

