Colonel Amara Camara : « s’il y a eu détournement, vol, on sera sans pitié (vidéo)

Face à la presse, le ministre secrétaire général de la Presidence colonel Amara Camara a assuré samedi au palais Mohammed V que le CNRD sera « sans état d’âme » avec les fossoyeurs de l’économie guinéenne.

“Le rôle de l’État, c’est de planifier, d’ordonner et de contrôler. Dans le mécanisme de contrôle qui a été mis en place, il a été constaté que des décaissements ont été effectués à une proportion qui méritait des explications sur des cas particuliers. Les personnes qui étaient responsables de cela ont été rappelées, invitées pour des séances de travail. Il leur a été demandé d’apporter des justificatifs des dépenses qui ont été effectuées. À l’heure actuelle, nous disposons de ces justificatifs. Des enquêtes et des mesures appropriées sont en train d’être prises par rapport à ces justifs. Là-dessus, on tient à le dire et on est très formels et très catégoriques, s’il s’avère que des sorties d’argent n’ont pas été dans l’intérêt du service public pour lequel ça a été débloqué, nous prendrons toutes les mesures liées à ces décaissements qui ont été faits. Là-dessus, on sera très regardant et il n’y aura aucun état d’âme. Parce qu’il est important aujourd’hui en Guinée qu’on comprenne et accepte le plus souvent que nous devions plutôt servir le pays que de se servir du pays. Moraliser la gestion de la chose publique est la seule chose qui nous permettra de sortir du gouffre dans lequel nous sommes plongés depuis plusieurs années. C’est le combat que le président est prêt à mener”, Lisez, ci-dessous, la vidéo…