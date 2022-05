Colonel Amara Camara : « un pays, c’est aussi les politiciens, mais qu’on ne prenne pas en otage les 36 mois »

En conférence de presse ce jeudi 19 mai 2022, en compagnie du porte-parole du gouvernement, le ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Colonel Amara Camara a envoyé un message ‘’fort’’ aux entités politiques qui comptent bientôt organiser des manifestations pour montrer leur opposition au délai de 36 mois de transition adopté par le CNT.

S’adressant à ces mécontents, il a tenu à préciser : « Ce que nous avons en commun, c’est ce pays là. Ce pays là mérite mieux et les Guinéens méritent de vivre très bien dans leur pays. L’accumulation de beaucoup de problèmes a conduit à cette situation que nous traversons aujourd’hui. Un mécanisme a été lancé depuis quelques temps pour sortir d’une transition pour aller à l’organisation d’une élection normale. Il a été déterminé 36 mois avec le CNT. Pour tenir le délai de 36 mois, c’est compter les problèmes qui peuvent arriver. Nous ne le souhaitons pas mais aux pires des cas, 36 mois, c’est le délai auquel le CNRD veut s’accrocher. Pour que cela soit tenable, il faut que chacun rentre dans le box, qu’on aille ensemble dans la même direction. Ce que nous voulons plutôt, c’est que chacun vienne y participer pour construire l’outil et ce que nous voulons demain laisser à la Guinée. Dans un pays, les contradictions sont normales mais ne pas perdre l’idéal, c’est mieux. Qu’on aille plutôt dans le sens de se donner les mains et sortir de la transition à l’issue des 36 mois. C’est ce qui est recommandé et souhaitable aujourd’hui. Et en la matière, je pense que le CNRD et son président ont donné toutes les garanties nécessaires pour manifester leur volonté de sortir d’une transition normale et apaisée au bout de 36 mois. L’expression politique va continuer certes. Un pays, c’est aussi les politiciens mais qu’on ne prenne pas en otage les 36 mois. Et c’est l’inquiétude mais il faut pouvoir l’encadrer et prendre un moment ses responsabilités. Et c’est ce qui a été fait… »

Youssouf Keita