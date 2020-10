Colonel Barry à la barre : ‘’l’argent que j’ai pris c’est 9000 dollars…’’

Le procès de l’ex-porte-parole de la gendarmerie nationale, colonel Mamadou Alpha Barry, poursuivi pour ‘’vol aggravé’’, s’est ouvert, ce mercredi, 14 octobre 2020 au tribunal militaire, sis à Kaloum, centre administratif et des affaires de Conakry.

Le colonel Barry est devant le tribunal à la requête du commerçant Ibrahima Diallo qui l’accuse de lui avoir volé une somme de 165 millions de francs guinéens lors de son interpellation à la gendarmerie de Dixinn, le 25 février dernier.

A la barre, l’officier a confié qu’il n’a jamais volé l’argent du plaignant. Mais plutôt il a pris ce qui lui revenait qui est 10% sur les 2 milliards 500 millions de francs guinéens.

« Les faits se sont passés le 25 février dernier, c’était à la veille d’une manifestation quand il a été arrêté soit disant qu’il est l’un des commerçants qui financent le FNDC [Front national pour la défense de la Constitution]. Quand on l’a envoyé à la gendarmerie, ce jour j’étais en poste. Quand je l’ai vu, je lui ai demandé en disant : ‘’Oncle, qu’est-ce que tu fais ici ?’’. Il m’a dit qu’on l’accuse d’avoir financé le FNDC. J’ai dit aux collègues : ‘’non, il ne peut pas faire ça, c’est un monsieur que je connais, c’est un oncle. Pourquoi ? je l’appelle Oncle parce que c’est son jeune frère qui m’a envoyé à Conakry parce que j’étais au Sénégal. Même s’il a dit devant le général Baldé [Haut commandant de la Gendarmerie] qu’on a aucun lien de parenté”, a expliqué le prévenu.

Aujourd’hui, a-t-il déploré, “il m’accuse de l’avoir volé mais plutôt je l’ai sauvé et sauvé son argent. C’est moi qui m’y suis opposé à ce qu’on ne le transfère pas à la maison centrale de Conakry. L’objectif des gendarmes était de lui retirer son argent. Vous savez, chaque week-end, les gendarmes qui sont à Dixinn prennent des commerçants, leur collent quelque chose, une manière de leur retirer de l’argent, chose à laquelle je me suis toujours opposé.

Plus loin, le responsable des opérations de la gendarmerie de Dixinn de dire : ‘’donc, je suis allé prendre son sac dans sa voiture, envoyer dans la mienne. L’argent que j’ai pris est une somme de 9000 dollars normalement c’est 250 millions qui me reviennent de droit. Parce que c’est comme ça que ça se passe à la gendarmerie. Mon oncle même connaît, c’est vrai que je n’ai pas pris l’argent en sa présence, on l’avait déjà déféré à la gendarmerie de Matam. Mais il en était informé. C’est lui-même qui m’a autorisé de prendre son véhicule et son contenu, de faire sortir de la gendarmerie. Quand tu aides quelqu’un à récupérer son argent tu as un pourcentage de 10%, c’est ce que j’ai pris dans son sac d’argent qui, selon lui, contenait 2 milliards 500 millions francs guinéens. Le sac contenait des devises et le franc guinéen. Et dans cet argent, il y avait des faux billets que j’ai mis de côté. C’est 48 heures après, qu’on m’a appelé pour me dire que mon oncle a porté plainte contre moi pour vol. Donc je me suis engagé à rembourser l’argent directement. J’ai payé une somme de 50 millions de francs guinéens et mes papiers de maison. Tout ça pour éviter la prison mais ça n’a servi à rien”.

Parlant de ses frères d’armes, le colonel de hausser le ton : ‘’ceux (gendarmes) dont j’ai sauvé qui m’ont trimballé aujourd’hui devant le tribunal. Ils m’ont pris, on m’a mis ensemble avec les bandits que j’ai transférés. Vous savez quand le général [Ibrahima] Baldé m’a envoyé à la gendarmerie de Dixinn comme responsable des opérations, pour eux c’était de les contrecarrer parce que là-bas ils vivent comme des princes”.

A l’en croire son malheur vient de sa sortie dans l’émission les Grandes Gueules de la radio Espace fm au cours de laquelle il a dit préférer l’ancien ministre de la défense Me Abdoul Kabèle Camara à l’actuel ministre Dr Mohamed Diané.

“Ils ont profité de cette situation pour m’arrêter. L’objectif, c’était de m’arrêter et de m’envoyer à Soronkoni, j’étais informé de ça depuis”, martèle-t-il.

Faute d’interprète en langue poular pour le plaignant Ibrahima Diallo, l’affaire a été renvoyée au 28 octobre prochain pour la continuation des débats.

Elisa Camara

+224654957322