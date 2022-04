Colonel Doumbouya à la prière chrétienne, à Boffa : « nous ne céderons à aucune intimidation, nous irons jusqu’au bout… »

Ce samedi 30 avril 2022, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a rendu visite aux chrétiens catholiques qui sont à Boffa pour effectuer leur pèlerinage national. Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry et tous les pèlerins étaient dans l’enthousiasme et dans la joie. Selon l’archevêque, c’est une première pour l’église de Guinée. Il a remercié le président de la transition pour cet acte et pour l’engagement qu’a pris le président pour achever le Sanctuaire Marial de Boffa.

« Excellence monsieur le président, au nom des Chrétiens de Guinée, nous vous disons un immense merci et nous vous souhaitons une agréable et chaleureuse bienvenue parmi nous. Merci d’avoir pensé à nous qui sont aussi des citoyens de Guinée, qui sont en pèlerinage ici,d’avoir pensé à nous pour nous rendre visite, pour venir nous saluer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu vous donne des grâces nécessaires pour mener à bien cette transition. Notre joie est grande aussi parce que depuis 2016, des travaux qui étaient entrepris pour la construction de ce Sanctuaire Marial de Boffa étaient arrêtés. Nous savions pourquoi ? Et c’est en janvier que je vous ai adressé monsieur le président une lettre d’information et d’invitation à aider les Chrétiens de Guinée à terminer ce Sanctuaire de notre pèlerinage. Et vous avez répondu favorablement à ma demande et vous avez chargé le ministre des Finances de rencontrer tous ceux qui sont concernés par ce travail de se mettre à l’œuvre pour que le prochain pèlerinage se fasse dans les meilleures conditions. Et vraiment dès notre arrivée, nous avons senti que le travail et les ordres qui ont été donnés ont été exécutés. Nous sommes heureux de voir cette amélioration de la qualité de notre lieu de prière de pèlerinage. C’est pour cela encore, monsieur le président nous vous disons un grand merci. Nous avons l’assurance que nous sommes comptés aussi parmi les citoyens de notre pays, que nous comptons aussi pour la Guinée, pour les autorités du pays. Alors cela nous réjouit et nous encourage à prier intensément pour vous, pour vos collaborateurs du CNRD, pour les membres du gouvernement, pour toutes les structures du CNT, et toutes les structures qui sont à vos côtés pour vous aider à conduire notre pays sur le chemin de la refondation, sur le chemin de l’unité nationale, sur le chemin du rassemblement des Guinéens. Merci monsieur le président. Comme c’est le temps de Ramadan, je ne vais pas vous prendre assez de temps. Déjà le fait de vous voir sur ce site , nous réjouit, nous remplit de joie et nous ne pouvons que vous dire merci. Et même si vous ne passerez pas la nuit avec nous mais sachez que votre présence maintenant continuera à nous accompagner jusqu’à dimanche, jusqu’à la fin de ce pèlerinage. Et nous prierons pour le pays. Soyez le bienvenu ainsi que votre délégation. Que Dieu bénisse votre personne,votre famille, nos compagnons de travail. Que Dieu bénisse aussi notre pays. Je vous remercie. »

Quant au président de la transition, il a dira aux perlèrins qu’il est aussi à l’aise à l’église qu’à la mosquée parce que qu’il est tout simplement un Guinéen.

« Je suis aussi à l’aise à l’église qu’à la mosquée parce que je suis tout simplement Guinéen. Et sachez que nous vivons ensemble depuis des années, nous vivrons encore ensemble après 1000 ans, personne ne quittera ce pays pour l’autre »



« Bonjour chers frères et sœurs et sachez que nous sommes tous aussi guinéens que chrétiens que musulmans. Le plus important pour moi c’est d’être guinéen. Et depuis le 5 septembre dernier, nous avons pris nos responsabilités pour défendre inclusivement l’intérêt de notre pays. Et nous ne cederons à aucune intimidation, nous irons jusqu’au bout pour le bien-être de nos populations, pour le bien-être de tous les Guinéens. Et je suis aussi à l’aise à l’église qu’à la mosquée parce que je suis tout simplement guinéen. Et sachez que nous vivons ensemble depuis des années, nous vivrons encore ensemble après 1000 ans, personne ne quittera ce pays pour l’autre. Pour ce faire, je vous demande de prier pour la paix et prier qu’il y ait justice aussi dans notre pays. Et que Dieu exauce nos prières, qu’il nous accompagne le Tout-Puissant. Et tout ce qu’on fait aujourd’hui, c’est pour nos enfants, c’est pour nos petits enfants et in fine c’est pour notre pays. Donc, on ne reculera devant rien, devant personne, on fera ce qui est nécessaire et ce qui est bon pour notre pays. Je vous remercie et je vous souhaite encore une fois une bonne journée… »

A signaler que sa délégation était composée du président du Conseil national dd la transition (CNT) Dr Dansa Kourouma et des cadres de la présidence.

Christine Finda Kamano, envoyée spéciale (Boffa)

