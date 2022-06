Colonel Doumbouya à ses frères d’armes à Kindia : « nous croyons au panafricanisme »

Le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya en compagnie des membres de son cabinet s’est rendu ce jeudi, 16 juin 2022, à Kindia (capitale de la Basse Guinée) où il a présidé le conseil des Ministres.

A cette occasion, il s’est rendu aux Camps Samoreya et Kèmè-Bouréma pour s’enquérir des préoccupations de ses frères d’armes. Après la revue des troupes, le président du CNRD a plaidé pour l’unité de l’armée guinéenne.

« Nous avons tous choisis ce métier qui est le métier des armes et qui est le métier de donner sa vie pour le pays. Donc je pense que c’est une bonne cause, c’est une mission qui est noble qu’il faut continuer à le faire. Ceux qui iront remplacer nos frères qui sont au Mali, soyez prêts pour défendre ce pays. Parce que c’est un pays frère et parce que nous croyons au panafricanisme. Je voudrais donc vous dire ici de rester souder et de rester ensemble pour accomplir la mission. Je vous souhaite bonne santé, surtout bon courage et longévité », dira-t-il à ses frères d’armes du Camp Samoreya.

Poursuivant, il dira que « c’est juste un bonjour fraternel et réitérer encore une fois l’engagement et ma vision pour ce pays-là. Et il faut qu’on s’y mette pour faire avancer les choses. J’étais venu vous voir parce que j’ai servi ici quatre ans au niveau de cette première région militaire du pays. Il y a juste mon bureau derrière là-bas. Je suis donc venu faire un tour et surtout vous dire qu’il faut continuer à travailler. Parce que seul le travail paye. Pas de distraction, il faut qu’on se concentre sur les intérêts de notre pays et sur ce qui peut être bon pour nos enfants et nos petits-enfants. »

Youssouf Keita