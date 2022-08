Colonel Doumbouya change de Premier ministre et remanie partiellement le gouvernement (décret)

A travers des décrets publiés ce samedi 20 août 2022 à la télévision nationale, le président de la transition guinéenne, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de Dr Bernard Goumou au poste de Premier ministre, chef du gouvernement en remplacement de Mohamed Béavogui.

Dans la même logique, il a remanié partiellement le gouvernement comme suit :

1- :Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME : Madame Pola Rose Pricemou, précédemment ministre de l’Information et de la Communication, en remplacement de Dr Bernard Goumou, appelé à d’autres fonctions

2- Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire : Colonel Ibrahima Sory Bangoura, matricule : 17000/G, précédemment chef d’état-major adjoint de l’armée de terre, en remplacement de Monsieur Ousmane Gaoual Diallo, appelé à d’autres fonctions

3- Ministre de l’Information et de la Communication : Madame Aminata Kaba, précédemment ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, en remplacement de Madame Pola Rose Pricemou, appelée à d’autres fonctions

4- Ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures : Monsieur Aly Saidouba Sooumah, précédemment chef de secteur commerce, vérification de la comptabilité à la direction nationale des Impôts, en remplacement de Monsieur Ibrahima Abé Sylla

5- Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique et Porte-parole du Gouvernement : Monsieur Ousmane Gaoual Diallo, précédemment ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire, en remplacement de Madame Aminata Kaba, appelée à d’autres fonctions

6- Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan : Monsieur Moussa Cissé, précédemment ministre du Budget, en remplacement de Dr Lancinet Condé appelé à d’autres fonctions

7- Ministre du Budget : Dr Lancinet Condé, précédemment de l’Economie, des Finances et du Plan, en remplacement de Monsieur Moussa Cissé, appelé à d’autres fonctions

