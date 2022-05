Colonel Doumbouya informe du projet de création d’une nouvelle chaîne de télé… (conseil des ministres)

La Session Ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 12 mai 2022 de 10H à 12H, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION

II. COMMUNICATIONS

III. DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS

IV. DIVERS.

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION.

Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a porté son message sur les points suivants :

1. Le Chef de l’État a informé le gouvernement du projet de création d’une nouvelle chaîne de télévision spécialement orientée sur l’éducation et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes.

2. Le Président a aussi mis l’accent sur le chronogramme de la Transition déjà transmis et adopté par le CNT par voie de Résolution. A cet effet, il a invité les membres du gouvernement, chacun dans son secteur, à se l’approprier en vue d’une large diffusion aux populations.

3. Enfin, Le Chef de l’État a instruit les Ministres des Mines, de l’Environnement, des Transports et celui de l’Urbanisme, à se concerter sur la résolution d’un éventuel conflit de compétences et d’attributions entre l’Autorité de Régulation du Trafic Fluvial Maritime et l’ANAIM, relative à la gestion des infrastructures minières.

II. COMMUNICATIONS.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a, dans son compte-rendu du Conseil Interministériel, abordé le sujet relatif à l’évaluation des Ministres. Il a rappelé qu’il s’agissait d’une première pour son gouvernement. Il a donc invité le gouvernement à mettre à profit cette première expérience pour redoubler d’effort.

Le Premier Ministre a aussi évoqué la question des Droits de Tirage Spéciaux (DTS) qui a été lancé par le Président. Il a rappelé les critères d’octroi (que les projets fassent l’objet d’études, qu’ils soient finançables, qu’ils soient exécutables au cours de cette année et qu’il n’y ait aucune difficulté à leurs mises en œuvre.

Le Premier Ministre a demandé à tous les Ministres de redoubler d’effort pour que les projets financés par les Droits de Tirage Spéciaux (DTS. soient mis en exécution.

Le Premier Ministre a, sur Instruction du Président de la Transition, Chef de l’Etat, demandé que le reliquat des vingt millions soit affecté à Bambéto, pour l’exécution des travaux du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

En ce qui concerne la Cité Ministérielle, le Chef du gouvernement a demandé au Ministre de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire de faire très rapidement une proposition de date pour l’inauguration des travaux.

Le Premier Ministre a déploré le fait qu’il n’y ait pas de contournante à l’entrée de Kagbelén. Il a donc invité le Ministre des Infrastructures et des Transports à se mettre en rapport avec le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile en vue de proposer une solution pour fluidifier la circulation au niveau des points d’entrée et de sorties dans les trois jours.

Le Ministre des Infrastructures et des Transports a fait une communication relative au Contrat de Concession avec la Société de Gestion Fluviale (SGF) sur la Fatala.

Il a sollicité du conseil d’approuver le transfert du dossier de la Société de Régulation du Trafic Fluvial et Maritime sur la Fatala (SGF) et tous les dossiers similaires y afférents à l’autorité de Régulation du Transport Fluviomaritime (ARTFM) conformément au décret de création et du statut de ladite société.

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports a fait deux communications, l’une relative à la mise en place du Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJ-GUINEE), et l’autre relative à L’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

III. DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS.

1. Ministère des Infrastructures et des Transports

A l’issu de la Communication relative au Contrat de Concession avec la Société de Gestion Fluviale (SGF) sur la Fatala :

 Le Conseil a validé le transfert du Contrat de Concession à l’Autorité de Régulation des Transports Fluviaux – Maritimes (ARTFM), qui aura pour mission de s’assurer du respect par notre pays, de tous les engagements contenus dans le contrat de concession.

2. Ministère de la Jeunesse et des Sports

 A l’issue de la Communication relative à la mise en place du Conseil National des Jeunes de Guinée (CNJ-GUINEE) le Conseil a approuvé le démarrage du processus de mise en place du Conseil National de la Jeunesse.

 Sur l’Etat d’avancement des préparatifs de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 le Conseil a recommandé :

1. La révision du cadre institutionnel en vue de créer un organe (agence ou autorité) Chargé de la gestion du COCAN ;

2. La mise à jour du Chronogramme d’activités ;

3. La révision de la Gouvernance du COCAN en impliquant toutes les parties prenantes. A cet effet, une réunion aura lieu le lundi 16 mai 2022 à 14 heures à la Primature avec les ministres (Sports, Santé, Sécurité, Urbanisme, Finances, Budget, Infrastructures, Défense ; les Ministres Secrétaire général et Directeur de cabinet de la Présidence).

4. De procéder au recrutement des bureaux d’études pour appuyer l’organe de gestion du COCAN ;

IV. DIVERS.

Au titre des divers :

1. Madame la Ministre de l’Information et de la Communication assurant l’intérim du Ministre des Postes et Télécommunications a annoncé que le démarrage de la stratégie nationale de digitalisation est en cours. Elle a réitéré son invitation à chaque département d’identifier ses points focaux.

2. Madame la Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables a informé que les travaux concernant l’octroi des financements à 300 groupements féminins avancent à grand pas ;

3. Le Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage a attiré l’attention du Conseil sur le fait qu’il y a un risque de grippe aviaire en Guinée. Il a tout de même rassuré que des dispositions sont envisagées par son département.

4. Quant à la Campagne Agricole, le Ministre a informé de son lancement la semaine prochaine.

5. Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a informé le Conseil de l’organisation en différé de la fête du travail le Samedi 14 mai, à la demande du syndicat.

Conakry le 12 Mai 2022

Ousmane Gaoual DIALLO, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et l’Aménagement du Territoire, Porte-Parole du Gouvernement