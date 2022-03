Colonel Doumbouya : « la femme ne doit plus être battue, violée, mutilée… »

En compagnie de son épouse et de sa fille, ce mardi 08 mars au palais du peuple de Conakry lors de la célébration de la fête internationale des droits des femmes, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya a magnifié la femme guinéenne. Insistant que désormais la femme ne doit plus souffrir dans sa chair à cause de sa féminité.

Pour le président de la transition guinéenne, la femme que l’humanité célèbre ce 08 mars, ne doit plus souffrir à cause de sa féminité.

« La femme ne doit plus être marginalisée à cause de sa féminité. La femme ne doit plus être battue. Et surtout la femme ne doit plus être violée. La femme ne doit plus être mutilée. La femme plus que quiconque mérite l’éducation et le respect. La femme est ce que nous avons de plus cher au monde. Et, ce que nous avons de plus profond« , a souligné l’homme du 5 septembre 2021.

Elisa Camara

