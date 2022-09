Colonel Doumbouya nomme les directeurs régionaux de l’Agriculture et de l’Elevage (décret)

A travers un décret publié ce mardi 20 septembre 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination des directeurs régionaux de l’Agriculture et de l’Elevage. Ce sont :

1-Directeur régional de l’Agriculture et de l’Elevage de N’zérékoré : M. Tidiane Kaba, précédemment chef de section des projets et programmes d’investissement et de budgétisation au bureau de stratégie et de développement au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

2- Directrice régionale de l’Agriculture et de l’Elevage de Faranah : Mme Soffi Sény Sandy, précédemment cheffe de service logistique à la société guinéenne de palmiers à huile et d’Hévéas (SOGUIPAH)

3- Directeur régional de l’Agriculture et de l’Elevage de Kindia : Dr Moussa Doumbouya, précédemment oscillaire de recherche à l’Université Laval Canada

4- Directrice régionale de l’Agriculture et de l’Elevage de Labé : Mme Mariama Dalanda Bah, directrice régionale par intérim de l’Agriculture et de l’Elevage de Labé

5- Directeur régional de l’Agriculture et de l’Elevage de Conakry : M. Sama Touré

6- Directrice régionale de l’Agriculture et de l’Elevage de Kankan : Mme Sarangbè Diaby, précédemment inspectrice au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

7- Directeur régional de l’Agriculture et de l’Elevage de Boké : M. Thierno Boubacar Barry, précédemment président de la coopérative agricole ADDO-Guinée

8- Directeur régional de l’Agriculture et de l’Elevage de Mamou : M. Mamoudou Diakité, précédemment chef section vulgarisation au service de la promotion rurale et du conseil agricole.

Mediaguinee