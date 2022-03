Colonel Doumbouya nomme les membres de la commission nationale des Mines (décret)

Dans un décret diffusé ce mercredi 30 mars 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination des membres de la commission nationale des mines. Ce sont :

1-M. Moussa Bérété, Directeur général du centre de promotion et de développement minier (CPDM)

2-M. Kalil Kouyaté, en service au laboratoire national de la géologie

3-M. Yacouba Kourouma, conseiller économique et fiscal au Ministère des Mines et de la Géologie

4-Mme Soua Mamy Géradine Haba, en service aux affaires juridiques du Ministère des Mines et de la Géologie

5-M. Seydou Barry Sidibé, conseiller principal au Ministère de l’Environnement et du Développement Durable

6-M. Mamadou Bobo Bah, en service à la direction générale de l’Administration du territoire

7- M. Abdoulaye Touré, secrétaire général du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan

8-M. Mamadou Gandho Barry, secrétaire général du Ministère du Budget

9-M. Sékou Oumar Condé, conseiller chargé de missions au Ministère des Transports et des Infrastructures

10- M. Aboubacar Kourouma, secrétaire général au Ministère de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire

11- M. Akoumba Diallo, journamsite, représentant de la société civile

Dans un autre décret, M. Yacouba Kourouma, conseiller économique et fiscal au Ministère des Mines et de la Géologie, a été nommé président de ladite commission nationale des Mines. Quant au poste de rapporteur, il est revient à Mme Mme Soua Mamy Gérardine Haba, en service aux affaires juridiques du Ministère des Mines et de la Géologie.

Mediaguinee