Colonel Doumbouya nomme les nouveaux ambassadeurs de la Guinée à l’ONU, en Belgique… (décret)

A travers un décret diffusé dans la soirée de ce jeudi 27 octobre 2022, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de trois (3) nouveaux ambassadeurs. Ce sont :

1-Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations-Unies à New-York : M. Paul Gowa Zoumanigui, précédemment conseiller diplomatique du président de la transition

2- Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près le Royaume de Belgique : Mme Aissata Doukouré, précédemment chargée d’Affaires auprès de l’Union européenne et du Royaume de Belgique

3- Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près la confédération Helvétique et représentant permanent auprès de l’office des Nations-Unies et autres organisations internationales à Genève : M. Mohamed Chérif Diallo, précédemment conseiller chargé de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger au Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Etranger

