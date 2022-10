Colonel Doumbouya nomme plusieurs cadres au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (décret)

Dans un décret diffusé ce mercredi 26 octobre 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs cadres au département en charge de l’Agriculture et de l’Elevage. Ce sont :

1- Directrice Générale du Fonds de développement de l’élevage : Mme Kadiatou Diallo, matricule : 265604W, précédemment, Directrice nationale du service de promotion rurale et du conseil agricole

2- Directeur Général de la Société Chino guinéenne pour la coopération dans le domaine agricole : M. Fodé Sanikayi Kouyaté, spécialiste en développement local, précédemment responsable du service de digitalisation au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

3-Directeur général adjoint de Société Chino guinéenne pour la coopération dans le domaine agricole : M. Mohamed Sangaré, ingénieur, précédemment chef de projet en télécoms freelance en France

4-Directeur national du service de la promotion rurale et du conseil agricole (SERPROCA): M. Saikou Yaya Baldé, administrateur civil, précédemment en service au Ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation

5-Directeur national du Géni-rural: M. Mohamed Lamine Diaby, matricule : 589295V, précédemment, Directeur national adjoint du Géni-rural

6-Directeur national adjoint du Géni-rural: M. Abass Diabaté, matricule : 265072H, précédemment, Directeur national du service de coordination et de suivi des programmes et projets au ministère de l’Agriculture et de l’Elevage

7-Directeur national du service de coordination des programmes et projets: M. Toumany Touré, matricule : 261178C, précédemment, Directeur national du Géni-rural;

8-Directeur Général du Centre d’application d’Elevage CAE de Boké: M. Akim Bah, ingénieur, précédemment responsable de processus à Jaguar Land rover automotive, Royaume uni;

9-Directeur Général du Laboratoire central vétérinaire de diagnostic : M. Kouramodou Bérété, Docteur vétérinaire, précédemment chargé de la biologie moléculaire, précédemment chargé de la biologie moléculaire au laboratoire central vétérinaire de diagnostic (LCVD).

Mediaguinee