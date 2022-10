Colonel Doumbouya nomme plusieurs conseillers à la Primature (décret)

A travers un décret publié ce mardi 11 octobre 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs conseillers à la Primature. Ce sont :

1-Conseiller chargé de la Santé, de l’Hygiène Publique, du Genre et de l’Inclusion Sociale : Dr Alphonse Savogui, précédemment conseiller chargé de la Santé et de l’Hygiène Publique à la Primature

2- Conseiller chargé des questions économiques, budgétaire et de la planification : M. Holomou Koly Kourouma, précédemment chargé des questions économiques, financières et du secteur privé du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME

3- Conseiller chargé de l’Environnement, du développement durable et de l’Assainissement : M. Fassou Théa, précédemment conseiller chargé du développement durable et maritime à la Primature

4- Conseiller chargé de la Communication et des relations publiques : M. Aboubacar Camara, confirmé

5- Conseillère chargée de la réforme de l’Administration publique et de la bonne gouvernance : Mme Aminata Bérété, précédemment Directrice générale MNT Monbaye Money

6-Conseiller chargé de la Jeunesse, des Sports, de la Culture et du tourisme : M. Mohamed Condé, confirmé

7- Conseillère chargée du Secteur Educatif, de l’Instruction Civique et de la Citoyenneté : Mme Yayé Mariama Diallo, précédemment Directrice générale du bureau de stratégie et de développement du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Economie Numérique

8- Conseiller chargé du secteur privé, du Commerce de l’industrie et du contenu local : M. Thierno Illias Baldé, précédemment conseiller chargé de secteur privé, du commerce, de l’économie et de l’industrie à la Primature

9- Conseiller chargé de la Construction, des Infrastructures et du Transport : M. Blaise Tangas Traoré, précédemment gestion de projets travaux publics Ottawa-Canada

10- Conseiller chargé des Mines, de l’Energie, des Hydrocarbures et de l’Hydraulique : M. Alhoussény Kaba, précédemment inspecteur général des Mines au Ministère des Mines et de la Géologie

Mediaguinee