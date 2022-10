Colonel Doumbouya nomme plusieurs hauts cadres à la Primature (décret)

Dans un décret diffusé dans la soirée de ce samedi 8 octobre 2022 à la télévision nationale, le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya a procédé à la nomination de plusieurs hauts cadres à la Primature. Ce sont :

1-Direceur de cabinet adjoint : M. Lancinet Hawa Doumbouya, précédemment conseiller chargé de mission

2- Chef de cabinet : Madame Fanta Keita, précédemment Directrice générale représentante de Panthère Vision Afrique-Canada

3- Conseiller spécial : M. François Abou Soumah, précédemment conseiller principal du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME

4- Conseillère juridique : Madame Aminata Bangoura, confirmée

5- Conseiller chargé de la diplomatie, les relations avec les institutions républicaines et du dialogue social : M. Lancinet Lasso Kourouma, précédemment conseiller chargé des Affaires Consulaires à l’Ambassade de Guinée à Luanda

6- Conseillère chargée des Télécommunications et des Technologies de l’Information : Dr Emy Deen Touré, précédemment conseiller chargé de la modernisation et des nouvelles technologies de l’information, confirmé

7- Conseiller chargé de développement rural et de l’économie maritime : M. Simon Pierre Camara, précédemment conseillér à la Primature chargé des Transports

8- Conseiller chargé à la recherche de financement et de suivi des projets : M. Saifoulaye Chérif Bah, précédemment Directeur national adjoint des PME et du contenu local au Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME

9- Conseiller chargé de la promotion des investissements et des partenariats publics-privés : M. Ismaël M’fala Nabé, confirmé

10- Conseillère chargée de missions : Madame Aissatou Lucie Léno, précédemment secrétaire générale de LANALA Holding Guinée

Mediaguinee