Le président Doumbouya offre un véhicule à Hadja Andrée Touré et s’engage à rénover la villa Belle-vue !!!

Un beau geste fait à la famille du président Ahmed Sékou Touré. Après le général Lansana Conté, le colonel Mamadi Doumbouya à son tour a offert hier mercredi un imposant véhicule à l’ex-Première dame de Guinée Hadja Andrée Touré, aujourd’hui âgée de 88 ans.

A la résidence de Coléah où vit l’épouse du père de l’indépendance nationale, le V8 Land Cruiser tout neuf a été présenté à la famille.

Le président de la transition s’est également engagé à rénover entièrement la villa Belle-vue, restituée en décembre dernier aux héritiers du feu président Ahmed Sékou Touré.

Cette résidence privée du premier président guinéen avait été saisie au lendemain du coup d’Etat du 3 avril 1984 par les autorités militaires d’alors et dix ans plus tard (1994), le général-président Lansana Conté signe un décret de restitution.

« Est et demeure restitué aux héritiers du feu Ahmed Sékou Touré, ancien président de la République, le terrain bâti sis à la Belle-vue communément appelée villa Belle-vue. (…) Et fera l’objet d’une mainlevée qui sera signée et délivrée par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Et la direction générale du patrimoine bâti public et tout autre service sont invités à cesser toutes actions de gestion relative au terrain bâti sauf avis contraires des héritiers », avait mentionné le décret du colonel Mamadi Doumbouya pris le 21 décembre 2021.

Noumoukè S.