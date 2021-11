Colonel Doumbouya : « plus besoin de faire de notre domaine médical un fonds de commerce »

Ce Jeudi 11 novembre, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, accompagné d’une forte délégation, a effectué une visite dans plusieurs ministères dont celui de la Santé et de l’Hygiène Publique, de la Fonction Publique, des Affaires Étrangèree et celui de la Jstice.

Au Ministère de la Santé, il a été accueilli par le Ministre Mamadou Pathé Diallo, qui, a sa prise de parole, a évoqué les besoins de son département en matière d’équipements et d’infrastructures, tant bien qu’à Conakry que dans les villes de l’intérieur, notamment les problèmes de scanners et de chambres froides…

Pour sa part, le président de la transition a rappelé la mission du Ministère de la Santé qui n’est autre que de soigner les Guinéens.

« Nous aussi nous avons besoin de lui donner les moyens nécessaires, pour soigner nos concitoyens, que ça soit à Kankan, à Labé, en passant par N’zérékoré, nous avons le devoir de soigner tous nos frères et de révolutionner le domaine médical en Guinée. À savoir que nous n’avons plus besoin de faire de notre domaine médical un fonds de commerce mais d’être bien entendu au service de la population guinéenne, qui va d’ici jusqu’à Yomou en passant par toutes les préfectures. Nous avons la détermination sincère de soigner tous nos frères. De leur éviter de sortir d’aller se soigner ailleurs ».

Pour finir, colonel Mamadi Doumbouya a promis ceci : « mon devoir en tant que président de la transition c’est de m’occuper de nos malades, le ministre le fera, parce qu’il aura tout mon soutien pour qu’on soigne nos frères et sœurs ».

Mamadou Yaya Barry

