Colonel Doumbouya restitue la villa Belle-Vue aux héritiers du feu président Sékou Touré

« Retirée » à la famille du premier président de la République de Guinée, feu Ahmed Sékou Touré après le coup d’Etat du 3 avril 1984, la villa de Belle-Vue a été restituée aux héritiers du père de l’indépendance nationale par le colonel Mamadi Doumbouya, ce vendredi 10 décembre, dans un décret rendu public à la télévision nationale.

Selon le décret publié au JT de 20 heures 30, « est et demeure restitué aux héritiers du feu Ahmed Sékou Touré le terrain bâti sis à la belle-vue communément appelée villa Belle-vue. Et, fera l’objet d’une mainlevée qui sera signée et délivrée par le ministre secrétaire général de la présidence de la république . Et la direction générale de patrimoine bâti public et tout autre service sont invités à cesser toutes actions de gestion relative au terrain bâti sauf avis contraire des héritiers ».



A rappeler que cela fait plus de 37 ans maintenant que les héritiers du président Ahmed Sekou Touré réclament ce terrain de la Belle-vue autrement appelé » les Cases de Belle-vue ».

