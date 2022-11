Colonel Doumbouya veut réglementer l’émission des passeports… (conseil des ministres)

La Session Ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 17 Novembre 2022 de 10H à 12H, sous la haute Autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION

II. COMPTE RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL INTERMINISTÉRIEL DU MARDI 15 NOVEMBRE 2022

III. DÉCISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

IV. DIVERS

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION

Le message du Président a porté sur quatre (4) points importants :

1. La moralisation de la chose publique ;

2. Le symposion Mines Guinée ;

3. La visite de la délégation Malienne et Rwandaise

4. La problématique liée à l’émission des passeports.

Au titre du Premier point, le Président de la Transition a rappelé avec fermeté que la refondation de l’État se caractérise principalement par la moralisation de la chose publique, la redevabilité ou la reddition des comptes ; tous, des principes auxquels chaque agent public est soumis, il en est de même de la lutte contre la corruption et la gabegie financière.

Le Président du CNRD a fait rappeler que personne n’est au-dessus de la loi, c’est pour cela qu’hier, il a pris un décret mettant fin aux fonctions de plusieurs hauts cadres du Ministère des Infrastructures et des Transports et a fait mention des raisons de la création de la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF).

Le Chef de l’État a insisté sur le fait qu’il prendra ses responsabilités chaque fois que de nécessaire. La bonne gouvernance est pour lui, l’exigence qui doit caractériser la gestion de toutes et de tous.

Cela requiert, dit-il, de la responsabilité, de la retenue, le désintéressement et le respect des lois et procédures.

Le second point du message du Président de la Transition a porté sur l’importance de l’organisation du Symposium Mines-Guinée dont l’ouverture a eu lieu le mardi 15 novembre 2022 sous sa présidence.

Le Chef de l’État a saisi l’occasion pour féliciter le Ministre des Mines et de la Géologie ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs pour l’initiative prise en vue de contribuer à faire connaitre les potentialités minières et bauxitiques de la Guinée ; aussi pour la bonne organisation de l’évènement.

Le Troisième point du message était axé sur l’organisation de la grande commission mixte guinéo-malienne et la présence d’une importante délégation Malienne à Conakry.

A cette occasion, il a invité le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger et l’ensemble des membres du Gouvernement à prendre toutes les dispositions pour donner du sens à cette visite et à ce partenariat entre deux pays frères et amis.

Dans le cadre du renforcement des relations de longues dates entre les deux pays, le Chef de l’État s’est réjouit de l’inauguration de la contournante du Port autonome de Conakry et le logement des transporteurs maliens.

C’est l’occasion également de se réjouir de l’excellence des relations entre le Rwanda et la Guinée. Ces dernières, ce sont matérialisées par le séjour et la réception à Kigali de la délégation guinéenne conduit par le ministre des postes, des télécommunications et de l’économie numérique par le Président Paul Kagamé ainsi que la visite d’une forte délégation Rwandaise.

Le dernier point du message du Chef de l’État a consisté en un constat regrettable selon lequel l’émission des passeports de services guinéens est manifestement soumise à des manœuvres frauduleuses permettant à des personnes étrangères et non habilitées à se faire procurer des ordres de missions et des visas de voyage.

Le Président de la Transition a instruit à cet effet les Ministres Secrétaire Général de la Présidence, de la Sécurité, de l’Administration du Territoire et des Affaires Étrangères, a lui déposer à bref délai un projet de décret règlementant l’émission des passeports de service.

Monsieur le Président de la Transition a mentionné au passage que les passeports qu’ils soient ordinaires, de services ou diplomatiques ne sont pas que de simples documents de voyage, ils engagent également la crédibilité de la Guinée à l’international.

II. COMPTE RENDU DU CONSEIL INTERMINISTERIEL

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Docteur Bernard Goumou, a articulé son message autour de deux points :

• L’instruction présidentielle sur la reddition des comptes ;

• Le compte-rendu de sa tournée de prise de contact.

Sur le premier point relatif aux instructions du Chef de l’État quant à la reddition des comptes, le Chef du Gouvernement a informé le conseil que dans le cadre de la gestion de la chose publique impliquant la redevabilité, il lui a été instruit par le Président de la Transition de prendre des dispositions idoines pour engager l’audit des contrats au titre de l’exercice budgétaire 2022, des différents départements Ministériels, des EPA et des Sociétés Publiques, y compris la Primature, à travers l’Inspection Générale d’État (IGE) et l’Inspection Générale des Finances (IGF).

A cet effet, le Premier Ministre a adressé des courriers à Messieurs le Vérificateur Général de Guinée et l’Inspecteur Général des Finances leur demandant de prendre les dispositions nécessaires afin de rendre effectif l’audit des comptes de nos services publics.

Dans la même logique, le Chef du Gouvernement a instruit Madame la Ministre de l’Information et de la Communication de lui présenter un programme de passage des Ministres dans un premier temps et celui des Directeurs des EPA par la suite.

Le Premier Ministre a fait savoir que pour faciliter ce programme, son cabinet a élaboré une note technique assortie de la liste des Sociétés Publiques, des EPA et des Régies Financières.

Le Chef du Gouvernement a informé le Conseil que ce programme spécial débutera le lundi 21 novembre 2022 avec le passage de deux Ministres par jour, pour 30 mn chacun. Il leur a invité à mobiliser leurs équipes de communication pour préparer une capsule vidéo mettant en exergue leurs réalisations.

Par ailleurs, le Premier Ministre a indiqué que lors des passages des cadres concernés à la RTG, ils seront amenés à expliquer au grand public, l’utilisation des crédits alloués à leurs Départements, le niveau d’exécution, le crédit restant ainsi que les difficultés liées à la non-absorption totale desdits crédits.

Vu l’importance de cet exercice, le Chef du Gouvernement a exhorté les uns et les autres à ne ménager aucun effort pour une communication utile et sincère.

S’agissant du deuxième point de son message, le Premier Ministre a annoncé que lors de la dernière journée de sa tournée de prise de contact dans les QG des parties prenantes au dialogue inclusif, le Quatuor lui a remis un mémorandum contenant des préalables pour sa participation au dialogue.

En outre, le Chef du Gouvernement a dit avoir répondu au Coordinateur du Quatuor et transmis une copie de sa réponse au médiateur de la CEDEAO pour la Guinée.

Après avoir rencontré 35 coalitions des partis politiques et de la société civile, en compagnie des trois facilitatrices, il a réitéré maintenir sa main tendue à toutes les parties prenantes au processus du dialogue pour la cohésion sociale dans le pays.

Pour terminer, le Premier Ministre a fait savoir que la session inaugurale de ce cadre de dialogue aura lieu les prochains jours en présence du médiateur et des délégués de la CEDEAO, des membres du G5 et d’autres partenaires techniques et financiers.

AU TITRE DES COMMUNICATIONS

Le Ministre de la Jeunesse et des Sports a fait une communication relative à l’Etat d’Avancement de la réalisation des infrastructures dédiées à l’Organisation de la CAN.

Le Secrétaire Général Des Affaires Religieuses a fait une communication relative aux difficultés liées au Pèlerinage.

III. AU TITRE DES DÉCISIONS

MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Communication relative à l’État d’Avancement de la réalisation des infrastructures dédiées à l’Organisation de la CAN.

Le Conseil a instruit au Ministre :– De redimensionner le projet après le retrait de l’organisation de la CAN ;

– De rénover le stade du 28 Septembre pour qu’il accueille les matchs internationaux à domicile ;

– De boucler avec le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, le choix de financement global du projet afin de le présenter au Premier Ministre pour validation avant le 30 novembre 2022.

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DES AFFAIRES RELIGIEUSES

Communication relative aux difficultés liées au Pèlerinage.

Le Conseil a approuvé à l’unanimité les recommandations du Secrétaire Général. Et lui a invité à se rapprocher du :

1. Premier Ministre qui se chargera de prendre les dispositions appropriées pour le respect des délais ;

2. Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation pour la digitalisation pour la dématérialisation du processus.

IV. AU TITRE DES DIVERS

1. Monsieur le Ministre du Budget a informé le Conseil du début de la conférence budgétaire pour permettre aux membres du Gouvernement de prendre toutes les dispositions à cet effet.

2. le Ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat a fait part au conseil du lancement officiel de la quinzaine artistique le mardi 15 novembre 2022.

3. le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement a informé le Conseil, qu’en exécution des instructions du Chef de l’État, le Secrétariat Général du Gouvernement organisera à partir du vendredi 18 novembre 2022, le séminaire de formation à l’intention des Directeurs Généraux, des Conseils d’Administration des EPA, des Directeurs Nationaux et des Conseillers Juridiques.

4. le Secrétaire Général des Affaires Religieuses a fait un compte rendu succinct de sa mission de travail à Abu Dhabi.

5. Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Internationale, de l’Intégration Africaine et des Guinéens de l’Étranger a informé le Conseil de la suppression réciproque de l’obligation de visa avec le Brésil ainsi que l’ouverture des travaux de la grande commission mixte guinéo-malienne.

Il a aussi fait part de la prochaine remise du Prix Ahmed Sékou Touré par son Excellence Monsieur le Président de la Transition à sa famille.

Il a également donné la nouvelle relative au tragique accident de circulation à la frontière entre l’Algérie et le Mali ayant entrainé la mort de douze (12) de nos compatriotes.

6. Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a informé le Conseil du début des opérations de biométrisation des étudiants en exécution des instructions du Président de la Transition.

7. Le Ministre de la Jeunesse et des Sports a fait un compte rendu relatif au projet de modification des statuts de la Fédération Guinéenne de Football.

8. Madame la Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables a fait part au Conseil de l’arrivée prochaine des carcasses de moutons en provenance des lieux saints de l’islam.

9. Le Ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique a informé le Conseil du projet d’organisation de l’enrôlement des fonctionnaires en synergie avec le Ministère de la Fonction Publique et le Secrétariat Général du Gouvernement.

10. Madame la Ministre de l’Information et de la Communication, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Chef de l’Etat, a fait part du programme de production de l’émission-bilan des différents Ministres du Gouvernement de la Transition qui sera diffusée à la RTG à partir du 21 novembre de 19H00 à 20H00.

11. Madame la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a fait un compte rendu succinct de sa mission à Charm el-Cheikh en Égypte dans le cadre de la Cop27.

12. Monsieur le Ministre du Travail et de la Fonction Publique à son tour a fait le compte rendu de sa mission à Abidjan.

13. Madame la Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME a informé le Conseil de l’ouverture prochaine du Salon de l’Industrie.

Conakry, le 17 Novembre 2022

Le Conseil des Ministres.