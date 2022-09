Colonel Fodé Soumah, préfet de Siguiri : « le Mali est le seul pays où le Guinéen ne sent pas qu’il est à l’étranger »

C’est avec une foule en liesse hier que les activités de la semaine artistique, culturelle et économique ont pris fin à Kourémalé. Les gens sont venus de tous les horizons du Mali, de la Guinée et même du Burkina Faso pour prendre part à ce festival qui a mobilisé l’ensemble des autorités frontalières des deux pays mais aussi les artistes et autres personnes pour accompagner l’initiative de Salif Keita et de son staff, du 21 au 28 septembre à Kouremalé.

En tant que première autorité guinéenne à la frontière, le préfet de Siguiri, le colonel Fodé Soumah, se dit satisfait et appelle à la communauté des deux pays en se donnant la main pour barrer la route à l’ennemi. Il a ensuite rappelé le lien historique entre les deux pays.

« C’est historique entre les deux pays. Lorsque la Guinée est touchée, c’est le Mali qui est touché. Lorsque que le Mali est touché c’est la Guinée qui est touchée. C’est le seul pays où le Guinéen peut venir se sentir comme il n’est pas à l’étranger. Si nous venons au Mali, nous nous sentons à l’aise », a-t-il indiqué. Et de poursuivre en ces termes: « Regardez comment les gens vivent à Kouremalé ? Kouremalé Mali, Kouremalé Guinée, il n’y pas de différence, c’est la même langue qu’on parle. Quand nous parlons de Manding, nous parlons de la Guinée et du Mali. L’effet majeur, c’est de chercher comment les Guinéens et les Maliens puissent se donner la main afin d’émerger…. Le Mali et la Guinée doivent se donner la main pour faire la guerre à d’autres… Nous sommes condamnés, l’histoire nous condamne c’est pourquoi nous sommes obligés de se donner la main afin que nous puissions nous développer dans la convivialité et dans la fraternité. Ma satisfaction est sans frontière. En ma qualité de première autorité de la préfecture de Siguiri, représentant du chef de l’État, je ne peux que véhiculer le message du chef de l’État, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya qui répond toujours à son homologue du Mali, le colonel Assimi Goïta. Nous autres, pourquoi ne pas se donner la main pour que les deux pays puissent se développer dans la paix et dans la sérénité? (…) ».

Moussa Oulen Traoré de retour de Kouremalé

0022391895637