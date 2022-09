Colonel Ibrahima Sory Bangoura, ministre de l’Habitat : « je suis content de ce que j’ai vu aujourd’hui »

Dans le but de s’enquérir du niveau d’avancement des travaux de construction des logements sociaux, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, Colonel Ibrahima Sory Bangoura, en compagnie d’une forte délégation de son cabinet et les responsables de l’Agence Guinéenne pour le Financement des Logements (AGUIFIL) a visité ce mercredi 14 septembre 2022, plusieurs chantiers de construction des logements sociaux à Conakry. Ce, quelques semaines seulement après sa prise de fonctions à la tête dudit département.

Ce périple a tout d’abord le ministre et sa suite à la cité Nord-France, dans la commune de Matoto où l’entreprise ‘’MAK INVESTISSEMENT’’ se déploie pour offrir aux Guinéens dans un délai court plus de 500 logements sociaux sont.

Selon la Directrice générale de l’AGUIFIL, Moyan Condé, sur les 579 logements qui sont prévus sur ce site de Matoto, 316 logements sont à réalisés au compte de l’Etat. « L’évolution au niveau de ce chantier nous rassure bien. Et comme vous le voyez bien, nous avons quatre (4) bâtiments qui sont presque finis et que nous allons livrer dans un bref délai. Ici nous avons quatre (4) bâtiments de 32 logements que nous allons livrer bientôt. Donc l’évolution du chantier nous rassure, le promoteur est motivé et il est prêt à nous accompagner dans le projet des logements sociaux », dira-telle, avant d’annoncer que les 32 logements seront livrés d’ici la fin de l’année.

De là, cap sur Sonfonia Lac, dans la commune de Ratoma où les entreprises ‘’Kakandé IMMO’’ (filiale de GUICPRES) et ‘’SEMYC’’ conduisent des travaux qui avancent à grand pas. L’entreprise ‘’SEMYC’’ évolue pour livrer dans le délai contractuel 220 logements et 10 villas témoins. Quant à ‘’Kakandé IMMO’’, elle est en charge de construire sur ce site (Sonfonia Lac) 460 logements. Et les responsables desdites entreprises ont promis le ministre de respecter les délais contractuels.

A la cité ministérielle sise dans la commune de Dixinn, au total, 30 bâtiments en duplexe sortiront de terre grâce l’ingéniosité de l’entreprise ‘’GUICOPRES’’. Sur les trois sites en construction à cet endroit, les travaux évoluent se déroulent normalement.

Au terme de la visite, le ministre visiblement satisfait n’a pas manqué de préciser : « Le but principal de cette visite, c’est de voir l’évolution des travaux sur le terrain. Mais je voudrais rappeler que ce programme s’inscrit dans le cadre de la feuille de route de mon département. Donc, ça fait parti des priorités et c’est pourquoi même pas un mois de mon installation, il fallait faire un point de situation sur ces sites. Mes impressions sont bonnes parce que je vois que les travaux évoluent malgré qu’il ait quelques difficultés qui peuvent être réglées, mais il y a une volonté affichée d’avancer et d’être dans le délai », a-t-il mentionné.

Poursuivant, le ministre s’est adressé au peuple de Guinée en ces termes : « Je voudrais bien dire au peuple de Guinée que la volonté du CNRD est de faire en sorte que chaque citoyen ait un toit, c’est la volonté mais ça se fera progressivement. C’est ce programme-là qui a commencé et il prévoit 1662 logements et 64 hectares d’aménagement et de viabilisation. Ce n’est qu’un début et nous allons faire d’ici la fin de l’année ce que ça va donner. Et puis progressivement, on essayera de continuer à satisfaire la population. C’est réconfortant qu’à notre arrivée de voir les travaux poussés à une vitesse vraiment inestimable. Donc je suis content de ce que j’ai vu aujourd’hui et j’encourage ceux-là qui s’occupent de ces réalisations de prendre beaucoup de courage encore. Je sais qu’il y a des difficultés mais nous allons nous investir pour leur encore donner du tonus à ces travaux en cours. Donc je suis très satisfait de cette visite et félicitation à toutes les équipes y compris les différentes entreprises ou sociétés qui ont la charge de ces constructions… »

Youssouf Keita

+224 622285400