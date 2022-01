Colonel Mamadi Doumbouya à l’écoute des Guinéens ou simple coïncidence ?

Dans son rapport d’étude publié la semaine du 14 janvier, l’Institut guinéen d’études et de sondages (IGES) a rendu les résultats de l’étude portant sur des opinions exprimées par les Guinéens sur un certain nombre de sujets. Parmi les questions abordées, on y trouve les priorités des Guinéens pendant cette transition.

Selon ce sondage, la majorité des Guinéens ont pour priorité l’assainissement de l’administration publique en vue de mettre en place un véritable État de droit et la reprise du recensement général de la population pour conduire à des élections crédibles et transparentes. La nécessité de ces deux priorités a été exprimée par 86 % des Guinéens.

Le Président de la transition, au cours de la Session ordinaire du Conseil des ministres du jeudi 27 janvier annonce le recensement général de la population pour mieux planifier les politiques publiques. Cette mesure s’expliquerait par une propension de Colonel Mamadi Doumbouya à écouter les Guinéens qui se sont exprimés à travers le sondage cité ci-haut.

Somme toute, il relève du bon sens et de la préoccupation à mieux faire que d’écouter son peuple lorsqu’on est aux commandes des destinées de celui-ci. N’est-ce pas cela aussi un comportement démocratique que de diriger son pays selon la volonté des citoyens ?

