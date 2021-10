Colonel Mamadi Doumbouya a rencontré la délégation de l’UE

Cet après-midi, le Président de la Transition a reçu en audience la délégation de l’Union européenne et les ambassadeurs représentants des pays membres.

Cette rencontre avec les diplomates vise à édifier la communauté internationale sur les motivations de la prise du pouvoir le 05 Septembre 2021 et décliné l’objectif du CNRD qui est de réconcilier les Guinéens et de bâtir des institutions fortes, gages de Démocratie, de l’État de Droit et de la bonne gouvernance.

Il a par ailleurs précisé que le processus de transition portera également sur la refondation de l’administration afin d’en faire un levier de développement et d’établir les bases d’une justice indépendante et accessible à tous.

Communication CNRD