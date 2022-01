Colonel Mamadi Doumbouya annonce un recensement général de la population (conseil des ministres)

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 27 JANVIER 2022

La session ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi 27 janvier 2022, de 10h à 12h, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, Chef de l’État, Chef suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION

II. COMPTE RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL INTERMINISTÉRIEL DU MARDI 25 JANVIER 2022

III. DIVERS

Au titre du premier point, Son Excellence Monsieur le Président de la Transition a rappelé que conformément à la charte de la transition, la liste définitive des membres du Conseil National de la Transition CNT a été publiée. Celle-ci découle du travail du CNRD suite aux efforts des équipes de MATD. Colonel Mamadi Doumbouya a remercié tous les acteurs et contributeurs qui ont travaillé pour la réussite de cette phase décisive du processus de la Transition. Par cet acte, l’organe législatif qui dessinera l’axe politique de la transition est mis en place.

Ensuite, le Président de la Transition a informé le conseil du démarrage très prochain de l’exécution du nouveau budget. Il a exhorté les membres du Gouvernement à la rigueur et au respect des procédures dans la passation des marchés publics. Il les a invités à travailler avec intégrité et à ne jamais perdre de vue l’existence de la CRIEF.

Le Chef de l’État a par ailleurs fustigé le dysfonctionnement des Conseils d’Administration au sein des Établissements Publics à caractère Administratif. Il a instruit les ministres à accélérer le renouvèlement des EPA et à veiller à leur efficacité.

Pour mieux planifier les politiques publiques, le Chef de l’État a annoncé un recensement général de la population.

Par ailleurs, le conseil a été informé qu’après concertation avec l’autorité de régulation des postes et télécommunications, il a été décidé la suppression de la facturation des communications vers les centres d’appels à compter du 1er février 2022. Le Chef de l’État a ordonné la réduction du tarif d’interconnexion et de la suppression de la redevance sur le trafic ON-NET pour permettre aux opérateurs de renouer avec les activités d’octroi de bonus aux consommateurs. Ce qui baissera les tarifs pour ces derniers et permettra de relancer le trafic.

Au titre du deuxième point de l’ordre du jour,

Le Premier ministre Chef du Gouvernement a abordé deux sujets :

Monsieur Mohamed Béavogui a d’abord félicité le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan et le Gouverneur de la Banque Centrale pour le règlement des arriérés de paiement aux PMEs des dettes se situant entre 500 millions et 7 milliards de francs guinéens. Cette mesure aura des effets bénéfiques dans la relance de l’économie.

Ensuite, il a rappelé le parcours de validation des projets de décrets soumis à l’attention du Chef de l’État. Le Premier ministre a invité les membres du Gouvernement à respecter les différentes étapes de validation avant de notifier aux uns et aux autres que la décision finale des nominations relève des prérogatives du Président de la Transition.

Au titre des communications :

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a fait une communication relative à l’Organisation du concours de recrutement de nouveaux fonctionnaires.

Au terme du débat, le Conseil décide :

D’auditer le fichier actuel afin de déterminer les besoins réels en termes de recrutement ;

De mettre en place un système de gestion du personnel et des plans de carrière au sein de la fonction publique ;

De mettre en cohérence les besoins de recrutement avec le plan de relance de l’économie.

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a communiqué sur la situation relative à la production des passeports. Il a énuméré les multiples manquements constatés dans la mise en œuvre de la convention BOT signée entre le gouvernement guinéen et la société Iris.

Tout en soulignant le caractère stratégique et souverain de la production des passeports, le Conseil décide de :

Dépêcher dans l’urgence une mission en Malaisie afin d’ouvrir la discussion avec les dirigeants de la Société IRIS ;

Explorer l’opportunité de profiter des bonnes pratiques en matière de production des passeports dans la sous-région pour répondre aux besoins du pays.

La Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a dans sa communication, fait l’état des lieux de la recherche scientifique et de l’innovation technologique.

La Ministre a sollicité l’accompagnement du gouvernement pour l’élaboration d’une politique Nationale de la recherche scientifique et de l’Innovation technologique en République de Guinée.

Au terme du débat, le Conseil recommande :

L’appui à la mise en place d’une politique nationale de la Recherche Scientifique tenant compte des synergies à développer avec le secteur privé ;

la mise en place d’un mécanisme de financement compétitif ;

la rationalisation du cadre existant en développant des mécanismes de protection des résultats de recherche.

Au titre des divers

Réaffirmant son attachement à la réussite de la participation guinéenne à l’événement mondial Dubaï Expo, le Président de la Transition a donné des instructions afin que la Guinée soit dignement honorée à ce rendez-vous avec des personnes utiles.

Enfin le Conseil a été informé du retour du Sily national tôt ce matin. Le Président de la Transition a déploré que la délégation guinéenne soit revenue au pays avec seulement trois joueurs. Il a instruit le ministre des sports de réfléchir à une meilleure organisation des sports et particulièrement du Football avec la détection, la prise en charge et la formation des jeunes talents dans notre pays.

Conakry, le 27 janvier 2022

𝙊𝙪𝙨𝙢𝙖𝙣𝙚 𝙂𝙖𝙤𝙪𝙖𝙡 𝘿𝙄𝘼𝙇𝙇𝙊, 𝙈𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙡’𝙐𝙧𝙗𝙖𝙣𝙞𝙨𝙢𝙚, 𝙙𝙚 𝙡’𝙃𝙖𝙗𝙞𝙩𝙖𝙩 𝙚𝙩 𝙙𝙚 𝙡’𝘼𝙢é𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙪 𝙏𝙚𝙧𝙧𝙞𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚, 𝙋𝙤𝙧𝙩𝙚-𝙋𝙖𝙧𝙤𝙡𝙚 𝙙𝙪 𝙂𝙤𝙪𝙫𝙚𝙧𝙣𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩.