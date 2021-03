Colonel Mamadou Alpha Barry à ses collègues gendarmes: « moi, je vous ai sauvés. Mais vous, vous m’avez envoyé en prison»

C’est encore un colonel Mamadou Alpha Barry plus que jamais confiant qui a comparu lundi 29 mars 2021 devant le juge de la cour d’appel de Conakry.

Poursuivi pour des faits de “vol aggravé” portant sur un montant de 165 millions francs guinéens, à la requête du commerçant Ibrahima Diallo, l’ex porte-parole de la gendarmerie nationale ne voit son malheur que dans les mains de ses collègues gendarmes.

Après que le procureur ait requis la confirmation de la décision du tribunal militaire qui l’a condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme, l’officier a perdu encore une fois l’espoir de recouvrer sa liberté.

Appelé à la barre pour son dernier mot avant le verdict qui est attendu pour le 29 avril prochain, le colonel Barry a dit ceci à l’intention de ses collègues gendarmes : « Moi je vous ai sauvés. Mais vous, vous m’avez envoyé en prison. Moi je suis un officier assermenté, je ne suis pas un voleur. Je n’ai jamais volé et je ne serai jamais un voleur. Vous avez utilisé le tribunal militaire pour me nuire. Mais Dieu est grand. Je sais que je retournerai en prison, j’accepte. Mais vous allez me rejoindre. Je me retournerai aujourd’hui. Mais vous ne savez pas ce qui se passera demain. »

Si l’ex-porte-parole de la gendarmerie nationale a perdu espoir, tel n’est pas le cas pour son avocat, Me Salifou Beavogui qui, au sortir de l’audience, a déclaré: « Nous sommes confiants parce que nous avons triomphé ici devant la cour en mettant pieds au mur la partie civile pour qu’elle apporte la preuve de l’existence de ce montant. Ce qu’elle a été incapable de faire. Pour nous, il n’y a pas eu de soustraction frauduleuse. »



A rappeler que sur les 165 millions de francs guinéens incriminés, c’est 140 millions de francs guinéens qui restent à payer pour l’officier.

Elisa Camara

