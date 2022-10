Combats féroces au camp Koundara : « c’était une légitime défense… Où sont ceux qui ont été massacrés devant Dadis à la Présidence? » (Toumba)

Aboubacar Diakité alias « Toumba » ex-aide de camp de l’ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, qui a comparu devant le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’Appel de Conakry, pour la 4ème journée d’affiliée le mercredi 26 octobre dernier, est revenu brièvement sur le cas de Koundara [actuel camp Joseph Makambo Loua] où plusieurs militaires ont été tués et d’autres « massacrés » sous le regard de Dadis Camara à l’intérieur même du camp Alpha Yaya Diallo, qui faisait office de présidence de la République à cette époque.

Aboubacar Diakité alias « Toumba » a nié toutes les accusations qui pèsent sur sa tête, notamment les douloureux évènements du stade du 28 septembre 2009. Il affirme que sa présence au stade s’est limitée à sauver les leaders politiques et les embarquer pour l’hôpital.

Pour revenir sur le cas du camp Koundara où le président Moussa Dadis Camara a pris une balle dans la tête, Toumba, parle de légitime défense.

« Moi le cas de Koundara, je prends ça comme une légitime défense. J’ai expliqué tout mon carnet ce jour à la Cour et au peuple de Guinée. C’est pour cela je dis que ce sont eux qui me doivent des excuses. Vous, vous parlez de ce qui s’est passé là-bas. Il y a eu des massacres à la présidence de la République, où sont ceux-ci ? Est-ce que ceux-ci même, on en parle ? Je ne peux pas m’arrêter ici sans parler de la mémoire de ceux-là. Parce qu’on était tous ensemble, est-ce qu’on parle de ça ? Les militaires qui ont massacré, découpé devant le président de la République lui-même », fulmine Aboubacar Toumba lors de son interregatoire par les vocats de la défense.

Mamadou Yaya Barry