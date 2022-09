COMIOR CAN 2025, 5 septembre 2022 pas férié, retour des pèlerins chrétiens (conseil des ministres)

La Session Ordinaire du Conseil des Ministres s’est tenue ce jeudi01 Septembre2022 de 10H à 12H, sous la haute Autorité de son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Les points suivants étaient inscrits à l’ordre du jour :

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION.

II. COMPTE RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL INTERMINISTERIEL

DU MARDI30 AOUT 2022.

III. DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES

IV. DIVERS

I. MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION.

Son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA a principalement porté son message sur l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Par décret D/2022/401/PRG/CNRD/SGG du 29 août 2022, le Président de la Transition a déclaré le programme d’organisation de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Guinée 2025 d’intérêt national et prioritaire en le plaçant sous l’autorité de la Présidence de la République.

Par cet acte, le Chef de l’Etat a informé le conseil d’avoir engagé sa responsabilité ainsi que celle de l’ensemble du gouvernement. Aussi, le Président de la Transition a indiqué que le peuple de Guinée étant un peuple fier, panafricain, qui a toujours relevé les grands défis, est par conséquent engagé à travers cet acte devant l’histoire.

Le Chef de l’Etat a affirmé avec conviction que la Coupe d’Afrique des Nations se fera en Guinée et en 2025. Pour le Président de la Transition, la matérialisation de cette volonté nationale passe par l’implication de chaque ministre en tant que membre du gouvernement. A ce titre, le Président de la Transition a demandé l’adhésion et l’implication de nos concitoyens.

Le Chef de l’Etat a instruit le Premier Ministre à prendre toutes les dispositions afin que notre pays soit au rendez-vous de cet évènement continental.

II. COMPTE RENDU DU CONSEIL INTERMINISTERIEL

Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a entamé sa communication en s’articulant sur quatre points :

• L’organisation de la CAN 2025 en Guinée

• La signature des Contrats de performance avec les Départements

• La vulgarisation du rapport des Assises Nationales

• Le samedi de l’assainissement

1 – l’organisation de la CAN 2025 en Guinée

Le Chef du Gouvernement a informé le Conseil que le Président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya a pris hier lundi 29 août 2022, trois importants décrets qui viennent donner un coup d’accélérateur à l’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en 2025 en République de Guinée.

Le Premier Ministre a rappelé au Conseil que le premier décret du Chef de l’État érige l’organisation de la CAN 2025 en programme d’intérêt national et prioritaire.

En outre, il a informé que le Comité d’organisation (COCAN), placé sous l’Autorité du Président de la Transition est chargé d’une mission d’intérêt public temporaire et jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière.

Aussi le Chef du Gouvernement a rassuré le Conseil que dans le deuxième décret du Président de la Transition, une décision a été prise quant au transfert de crédit pour supporter les dépenses de fonctionnement du COCAN exercice 2022.

Le Premier Ministre a expliqué le contenu du troisième décret du Président de la République, qui relate la création d’un Comité interministériel d’orientation de la CAN Guinée 2025 (COMIOR CAN 2025). En charge des directives relatives à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations de football 2025, qui est présidé par lui-même. Selon le Chef du Gouvernement ledit comité est chargé particulièrement d’assurer la coordination des interventions des administrations et des partenaires, d’examiner et d’orienter toutes les questions dépassant les compétences du ministère des Sports et du COCAN et de soumettre à la décision du conseil des ministres, de concevoir un portefeuille de projets, de rechercher des financements et des partenaires dans le cadre de l’exécution des projets identifiés en lien avec les administrations concernées.

Le Premier Ministre a salué l’engagement avec toute la force qui sied, le pragmatisme et la détermination du Président de la Transition à faire franchir la Guinée cette étape historique dans la réalisation de ce projet.

Dans cet élan, le Chef du Gouvernement a invité les membres du Conseil à la solidarité autour du ministre de la Jeunesse et des Sports pour faire de ce projet une réalité pour notre nation.

2 – Concernant le deuxième point relatif aux Contrats de performance ministériel.

Le Premier Ministre a informé le Conseil de sa tournée qu’il compte entamer dans tous les départements ministériels la semaine prochaine suivant un planning qu’il fera parvenir à tous les membres du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement a promis de s’imprégner des conditions de travail de chacun et échanger autour des trois objectifs prioritaires à atteindre avant la fin de l’année. Aussi le Premier Ministre à la suite de cette visite promet de faire la revue des lettres de mission en vue des contrats de performance. Le but de cet exercice est de faire des évaluations sur la base des indicateurs mesurables qui impacteront durablement la vie des populations

Également le Premier Ministre s’engage à mettre cette tournée à profit pour établir ou renforcer le contact entre ses conseillers sectoriels et les départements dont ils ont la charge. Aussi, que lesdits conseillers doivent pouvoir aider et attirer l’attention des membres du Gouvernement dans la bonne exécution et le suivi des décisions.

Par ailleurs, le Premier Ministre a rappelé qu’à la demande du Conseil, son Cabinet a procédé à l’amélioration et à la lisibilité de leurs outils de suivi, en identifiant les instructions du Chef de l’État, les décisions du conseil et les taches.

Sur le troisième point relatif à la Vulgarisation du Rapport des Assises Nationales.

Le Premier Ministre a informé de la mise en exécution des instructions de Monsieur le Président de la Transition consécutives à la remise du rapport final des Assises Nationales, il a également invité le conseil à une réunion préparatoire pour réfléchir sur la stratégie de vulgarisation du rapport et définir la méthodologie à mettre en place pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations du dit rapport. Était invité à cette réunion, les représentations du comité national des assises, les représentants des ministères de l’administration du territoire et de la décentralisation, des affaires étrangères, de l’information, de la communication et de la primature

Sur le quatrième point axé sur le Samedi de l’assainissement.

Le chef du Gouvernement, en prélude à cette journée, a invité monsieur le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation à faire le point de l’organisation de cette activité.

Par ailleurs, le Premier Ministre a invité également le ministre de l’Énergie, de l’hydraulique et des Hydrocarbures à éclairer le conseil sur la situation des postes d’interconnexion électrique de Boké.

Sur le volet communication, le Ministre du Budget a fait une communication relative à la Présentation du Projet de Loi de Finances Rectificatives 2022.

III. DECISIONS

I. Ministère du Budget

Communication relative à la Présentation du Projet de Loi de Finances Rectificatives 2022.

Le conseil a validé le projet de loi rectificative présenté par le ministre du budget et donné deux recommandations :

Le Conseil a invité le pool financier du gouvernement d’instruire aux DAF et Contrôleurs financiers de veiller à faciliter le relèvement du mécanisme de décaissement des fonds, tout en effectuant les dépenses publiques dans les règles de l’art.

Aussi, le Conseil a instruit le pool financier du gouvernement de dégager les dépenses d’investissement pour le financement des projets publics identifiés lors de l’immersion gouvernementale.

IV. DIVERS

Le Président de la Transition a tenu à préciser qu’en dépit de l’importance de l’AN 1 de la prise de responsabilité du CNRD en vue de la refondation de l’Etat, le lundi 05 septembre 2022 ne sera pas férié, il a instruit par la même occasion, le Premier Ministre à prendre toutes les dispositions en coordination avec le CNRD pour réserver à ce jour un éclat tout particulier.

Le ministre de la Jeunesse et des sports a informé le conseil de la célébration le 25 septembre prochain de la journée nationale de la jeunesse.

Le ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle a fait part de l’électrification tant attendue de l’école Nationale des arts et métiers de Boké.

Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique a informé le conseil de la pose de la première pierre dans les prochains jours des travaux de construction du futur siège de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

Le Secrétaire Général des Affaires Religieuses a informé le Conseil du retour des pèlerins chrétiens du pèlerinage en Israël.

Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme a informé le Conseil de sa prochaine mission à Genève en tant que représentant de l’Etat Guinéen pour l’examen périodique universel des droits de l’homme.

Conakry le 01 Septembre 2022

Le conseil des Ministres.